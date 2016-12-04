Экс-солистка группы «Фабрика» сделала откровенное признание.

После Сати еще раз подтвердила эту информацию на своей странице в Instagram, отметив, что устала от слухов и готова открыться миру.

«Многие годы не хотела впускать в свою личную жизнь, была убеждена, что "счастье любит тишину", и все такое прочее... В этот раз чувствую, что нужно. Я к этому готова. Пусть будет из "первых уст". От сплетен устала. Быть публичной - значит быть оголенной, все время на виду и на суде вашем. Это данность. И Ее я принимаю теперь с благодарностью. И с вами делюсь сокровенным», — поведала она.