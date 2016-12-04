34-летняя Сати Казанова выходит замуж за итальянца
Сати Казанова решила наконец-то рассказать о личной жизни и заявила, что собирается связать себя узами брака. Избранником певицы стал итальянский фотограф Стефано Тиоццо.
«Это правда, я собираюсь замуж», — рассказала артистка в эксклюзивном интервью журналу Hello!
После Сати еще раз подтвердила эту информацию на своей странице в Instagram, отметив, что устала от слухов и готова открыться миру.
«Многие годы не хотела впускать в свою личную жизнь, была убеждена, что "счастье любит тишину", и все такое прочее... В этот раз чувствую, что нужно. Я к этому готова. Пусть будет из "первых уст". От сплетен устала. Быть публичной - значит быть оголенной, все время на виду и на суде вашем. Это данность. И Ее я принимаю теперь с благодарностью. И с вами делюсь сокровенным», — поведала она.
Напомним, что в начале августа в Сети появились фото, на которых Сати была замечена с мужчиной в одном из московских ЗАГСов, а именно во Дворце бракосочетаний №4, где, к слову, можно зарегистрировать брак с иностранцем. Тогда Казанова отшутилась, заявив, что это всего лишь съемки.
Фото: instagram