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Саша Спилберг впервые за долгое время вышла на связь с подписчиками
23-летняя блогер и певица Саша Спилберг несколько дней назад внезапно пропала и не выходила на связь с родными и менеджером. Но некоторые подписчики и коллеги звезды посчитали ее исчезновение не более чем спланированной пиар-акцией. Сегодня Саша появилась в своем Instagram и очень удивилась тому, что ее искали и за нее беспокоились люди.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @sashaspilberg/Instagram
Саша Спилберг лично опубликовала сообщение в Stories: «Ребят, я в шоке. У меня 500 пропущенных, 1000 сообщений».
Фото: @sashaspilberg/Instagram
Несколько дней через Instagram Саши с подписчиками общалась ее менеджер, которая просила многомиллионную аудиторию предоставить любую информацию о местонахождении звезды, ведь та не отвечала на ее сообщения: «Добрый вечер. Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в Direct».
Позже подписчики рассказали о том, что видели Спилберг на одной из парковок торгового центра.
Отец блогера также сообщал, что он нашел ее телефон и машину, но не может выйти с ней на связь.
Фото и видео: Instagram