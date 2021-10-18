Саша Спилберг впервые за долгое время вышла на связь с подписчиками

Несколько дней через Instagram Саши с подписчиками общалась ее менеджер, которая просила многомиллионную аудиторию предоставить любую информацию о местонахождении звезды, ведь та не отвечала на ее сообщения: «Добрый вечер. Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в Direct».

Позже подписчики рассказали о том, что видели Спилберг на одной из парковок торгового центра.

Отец блогера также сообщал, что он нашел ее телефон и машину, но не может выйти с ней на связь.