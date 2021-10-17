Отец пропавшей Саши Спилберг прокомментировал ее исчезновение

Ранее в блоге девушки появились сообщения от ее менеджера, которая пожаловалась, что не может связаться со своей подопечной:

«Добрый вечер. Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в direct».

После в сториз также опубликовали информацию о том, что девушку видела на одной из парковок в Москве. Возлюбленный Спилберг, Парул Гуджрал, никак не прокомментировал пропажу Саши.

В то время, пока часть поклонников беспокоится за Сашу, другие считают, что со Спилберг все в порядке, и блогер просто хочет привлечь к себе внимание.