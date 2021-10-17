Отец пропавшей Саши Спилберг прокомментировал ее исчезновение
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Фото: Макс Светский / Passion.ru
Отец пропавшей в конце недели Саши Спилберг вышел на связь и сообщил, что близкие нашли машину и телефон девушки. Он также отметил, что в истории нет ничего криминального.
«Всем привет! Давно не виделись. По поводу Саши. Очень радует, что в этой истории нет криминала. Мы нашли ее машину и телефон, но пока я не могу связаться с Сашей», – сообщил он.
Ранее в блоге девушки появились сообщения от ее менеджера, которая пожаловалась, что не может связаться со своей подопечной:
«Добрый вечер. Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в direct».
После в сториз также опубликовали информацию о том, что девушку видела на одной из парковок в Москве. Возлюбленный Спилберг, Парул Гуджрал, никак не прокомментировал пропажу Саши.
В то время, пока часть поклонников беспокоится за Сашу, другие считают, что со Спилберг все в порядке, и блогер просто хочет привлечь к себе внимание.
Фото: Instagram