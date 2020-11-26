«Прекрасная леди»: Саша Савельева поделилась роскошным образом с красными губами и перьями

Саша Савельева покорила своих поклонников новым роскошным образом. В видео, которое сегодня появилось в Instagram певицы, она наносит макияж – акцент на ярких губах.

На голове Савельевой необычное украшение из перьев, которое создаёт немного экстравагантный и элегантные образ. На самой певице — элегантное блестящее платье, полностью усыпанное пайетками.

«Прекрасный день, чтобы заняться любимым делом», — пишет Саша.

Поклонники оценили изысканный образ любимой певицы:

«Вау Вау! Какие Губки, поцеловать хочется)))», «Вы прекрасная леди!», «Чем меньше макияжа, тем красивее Саша», «Американский стиль 50 - х ?».

Ранее Саша призналась, что теперь у нее еще одно амплуа — она стала появляться в качестве модели в глазах любимого мужчины, который обзавелся фотокамерой, и теперь отрабатывает навыки фотографа на любимой женщине.

Поклонники оценили — они отметили, что у мужа Саши замечательный вкус и настоящий талант, и свою жену он видит очень красивой. Первый кадр новоиспеченного фотографа был сделан во время прогулки с супругой.