Саша Савельева умилила поклонников нежным фото с мужем перед игрой в теннис
Фото: www.instagram.com/sasha_savelieva/?hl=ru
Саша Савельева вместе со своим супругом не теряют времени и активно занимаются спортом. Вечер воскресенья они решили посвятить игре в теннис. Как и положено влюбленной паре, сделали они это очень мило – примерили одинаковые спортивные костюмы с забавными надписями.
«Теннис большой- это хорошо!(с) А вы каким спортом готовы заниматься со своим/своей любимым/любимой вместе?», – пишет Саша.
Подписчики певицы похвалили ребят за активный образ жизни и за то, что они сохраняют тепло в отношениях даже в непростые времена:
«Классные вы», «Молодцы! Так и надо», «С любимым - любым спортом! Но безопасным», «Фотографии просто огонь», «Красивые какие!», «Такая талантливая пара, здорово!», «Вы умнички».
Это уже не первое совместное увлечение Саши и ее супруга. Ранее в своем блоге певица рассказала, что ее муж приобрел новый фотоаппарат и увлекся съемками — и теперь Савельева постоянно выступает в роли его главной модели. Читатели Саши заметили, что в объективе мужа она еще красивее.
Фото и видео: Instagram Саши Савельевой
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