Саша Савельева умилила поклонников нежным фото с мужем перед игрой в теннис

Подписчики певицы похвалили ребят за активный образ жизни и за то, что они сохраняют тепло в отношениях даже в непростые времена:

«Классные вы», «Молодцы! Так и надо», «С любимым - любым спортом! Но безопасным», «Фотографии просто огонь», «Красивые какие!», «Такая талантливая пара, здорово!», «Вы умнички».

Это уже не первое совместное увлечение Саши и ее супруга. Ранее в своем блоге певица рассказала, что ее муж приобрел новый фотоаппарат и увлекся съемками — и теперь Савельева постоянно выступает в роли его главной модели. Читатели Саши заметили, что в объективе мужа она еще красивее.