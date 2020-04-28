Саша Савельева порадовала поклонников нежной «постельной» фотографией
1 / 13
Фото: Instagram Саши Савельевой
36-летняя Саша Савельева делится домашними фотографиями в своем блоге.
«В гармонии с собой», «Как в песне.... СКАЖИ откуда ты взялась? Моя нечаянная радость», «Когда встала только что с кровати и не понимаешь какой уже день карантина», «Какая красотка», — комментируют подписчики.
Незадолго до этого Саша показывала нежное «постельное» фото с мужем и получила массу позитивных откликов.
Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом по проверке совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!