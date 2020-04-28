Саша Савельева порадовала поклонников нежной «постельной» фотографией

«В гармонии с собой», «Как в песне.... СКАЖИ откуда ты взялась? Моя нечаянная радость», «Когда встала только что с кровати и не понимаешь какой уже день карантина», «Какая красотка», — комментируют подписчики.

Незадолго до этого Саша показывала нежное «постельное» фото с мужем и получила массу позитивных откликов.