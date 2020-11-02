Саша Савельева показала шикарный образ в белом платье и черных перчатках
Фото: www.instagram.com/sasha_savelieva/?hl=ru
Бывшая участница «Фабрики» появилась в своем Instagram в потрясающем наряде — певица примерила белое платье с высокими черными перчатками. Макияж соответствовал стилю — черные губы и эффектно подведенные глаза.
Такой наряд певица подобрала для вечеринки по случаю Хеллоуина. Саша предложила угадать, образ кого она примерила на себя в этот день.
«Кем же я была на #хеллоуин 2018? Есть предположения? (подсказка-это была фешн версия)», — пишет Александра.
Роскошный образ вызвал волну комплиментов и восхищения — подписчики попробовали угадать, кого изобразила Савельева:
«Белая Королева из "Алисы" Тима Бертона?», «Готическая Золушка», «Очаровательная», «Дита фон Тиз», «Готическая вампирша (очень похожа на Марлен Дитрих», «Стервелла де Виль». Среди других вариантов — Мэрилин Монро, Снежная королева, Белоснежка, Малефисента и другие.
По традиции многие подписчики осудили звезду в комментариях, поскольку считают, что отмечать этот праздник в России недопустимо. Маскарадные костюмы на Хэллоуин, однако, примерили многие звезды, среди которых Ксения Бородина, Валерия, Настасья Самбурская и другие.
Фото и видео: Instagram Саши Савельевой
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