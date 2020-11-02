Саша Савельева показала шикарный образ в белом платье и черных перчатках

Бывшая участница «Фабрики» появилась в своем Instagram в потрясающем наряде — певица примерила белое платье с высокими черными перчатками. Макияж соответствовал стилю — черные губы и эффектно подведенные глаза.

Такой наряд певица подобрала для вечеринки по случаю Хеллоуина. Саша предложила угадать, образ кого она примерила на себя в этот день.

«Кем же я была на #хеллоуин 2018? Есть предположения? (подсказка-это была фешн версия)», — пишет Александра.