Как Самойлова, Бородина, Лобода и другие звёзды отметили Хэллоуин

Потап нарядился в дракулу, а Настя Каменских в его сексуальную и кровавую графиню.

Образ Димы Билана, честно говоря, мы не очень поняли, но в комментариях под его фотографиями в Instagram пишут, что у него получился отличный симбиоз Джокера с Пьеро! Согласны, вышло довольно- таки круто!

Екатерина Волкова и ее семья обличились в героев любимого сериала «Семейка Аддамс».

Дочка Юлии Савичевой нарядилась в ведьмочку, а сын Оксаны Самойловой и Джигана в дракулу. Это самые милые «злобные» персонажи, которых мы видели, согласитесь?