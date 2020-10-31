Как Самойлова, Бородина, Лобода и другие звёзды отметили Хэллоуин
Потап нарядился в дракулу, а Настя Каменских в его сексуальную и кровавую графиню.
Образ Димы Билана, честно говоря, мы не очень поняли, но в комментариях под его фотографиями в Instagram пишут, что у него получился отличный симбиоз Джокера с Пьеро! Согласны, вышло довольно- таки круто!
Екатерина Волкова и ее семья обличились в героев любимого сериала «Семейка Аддамс».
Дочка Юлии Савичевой нарядилась в ведьмочку, а сын Оксаны Самойловой и Джигана в дракулу. Это самые милые «злобные» персонажи, которых мы видели, согласитесь?
Оксана Самойлова со своими детьми подготовились к празднику ответственно. С самого утра они красились и перевоплощались в разные образы. Старшая дочь Оксаны Ариела стала клоуном из культового фильма «Оно», Лея нарядилась в Харви Квин, а малышка Майя в дракона.
А вот Ксении Собчак приглянулся образ злой ведьмы. Признаемся, у нее получилось напугать нас, ведь ее макияж получился очень устрашающий.
«Королева Хеллоуина» Хайди Клум каждый год удивляет нас самыми странными и страшными костюмами. В этом раз актриса и ее муж сняли настоящий фильм ужасов. Пятиминутный ролик под названием «Хайди делает Хеллоуин» модель разместила в своём Instagram. Он уже набрал более 800 тысяч просмотров.
Светлана Лобода выбрала образ скелета, а Кейт Хадсон перевоплотилась в чертенка.
Ксения Бородина и Наталья Варвина тоже не обошли праздник стороной. Девушки удивили подписчиков яркими костюмами.
Фото и видео: Instagram Ксении Бородиной, Светланы Лободы, Кейт Хадсон, Хайди Клум, Ксении Собчак, Оксаны Самойловой, Юлии Савичевой, Насти Каменских, Димы Билана, Кортни Кардашьян, Крисси Тайген, Кортни Кардашьян
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