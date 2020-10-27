Саша Савельева показала молодым мамам, как быстро привести себя в форму после родов

Саша Савельева, несмотря на рождение ребенка, отлично выглядит и не забывает заботиться о себе. Певица не только строит карьеру, но и ведет активную жизнь даже во время прогулки с малышом.

Сегодня Савельева показала, чем она занимается, пока ребенок мирно спит рядом в коляске, и призналась в комментариях, что иногда во время прогулки по парку устраивает пробежку вместе с коляской.

«В стоп-кадре можно подумать, что я танцую тверк, но нет) Сегодня прекрасная погода и я занимаюсь спортом на улице, пока мой пупс спит», — подписала публикацию Саша.