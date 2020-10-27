Саша Савельева показала молодым мамам, как быстро привести себя в форму после родов
Фото: www.instagram.com/sasha_savelieva/
Саша Савельева, несмотря на рождение ребенка, отлично выглядит и не забывает заботиться о себе. Певица не только строит карьеру, но и ведет активную жизнь даже во время прогулки с малышом.
Сегодня Савельева показала, чем она занимается, пока ребенок мирно спит рядом в коляске, и призналась в комментариях, что иногда во время прогулки по парку устраивает пробежку вместе с коляской.
«В стоп-кадре можно подумать, что я танцую тверк, но нет) Сегодня прекрасная погода и я занимаюсь спортом на улице, пока мой пупс спит», — подписала публикацию Саша.
Подписчики активно поддержали певицу, восхитились ее отличной физической формой и похвалили ее за активный образ жизни и прекрасный пример для всех остальных молодых мам:
«Пример для мамочек, которые доказывают, что с маленькими детьми некогда», «Мои колени захрустели от одного вида)», «Я как-то видела, что мамочка бегала по парку вместе с коляской», «Вы прекрасны», «Я тоже так делаю! Спорт, пока гуляю с пупсом», «Правильно делаете», «Погода, конечно, отличная», «Вы решили подкачать фигуру!».
Фото и видео: Instagram Саши Савельевой
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