Саша Савельева поделилась романтичным видео с Кириллом Сафоновым в честь Дня влюбленных
Фото: instagram.com/sasha_savelieva
Савельева выложила черно-белое видео, на котором она целует своего мужа. «Отлично», - подписала она пост и добавила хэштег «Счастливого Дня святого Валентина». Поклонники оценили ролик и тоже пожелали паре жить в любви и согласии. Некоторым Сафонов показался на видео безучастным «Мужчина не очень хочет целоваться, руки в брюки», - пошутили они. «С Днем влюбленных вас! Вы лучшие», - добавили поклонники.
Ранее подписчики и вовсе не узнали Кирилла Сафонова на видео с Сашей Савельевой. На кадрах пара идет по заснеженной улице, а актер повторяет «С Новым годом».
Актер и бывшая участница группы «Фабрика» познакомились на вечеринке общих знакомых и поженились 17 апреля 2010 года. В 2019-м Саша и Кирилл впервые стали родителями. Рождение малыша Савельева скрывала до последнего, однако в конце концов поделилась фотографиями сына, которого они назвали Леоном. Следом за супругой милые фотографии опубликовал и сам актер и счастливый отец. С тех пор в микроблогах обоих родителей нередко появляются нежные фотографии их сына.
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Фото и видео: Instagram/@sasha_savelieva
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