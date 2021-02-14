Саша Савельева поделилась романтичным видео с Кириллом Сафоновым в честь Дня влюбленных

Ранее подписчики и вовсе не узнали Кирилла Сафонова на видео с Сашей Савельевой. На кадрах пара идет по заснеженной улице, а актер повторяет «С Новым годом».

Актер и бывшая участница группы «Фабрика» познакомились на вечеринке общих знакомых и поженились 17 апреля 2010 года. В 2019-м Саша и Кирилл впервые стали родителями. Рождение малыша Савельева скрывала до последнего, однако в конце концов поделилась фотографиями сына, которого они назвали Леоном. Следом за супругой милые фотографии опубликовал и сам актер и счастливый отец. С тех пор в микроблогах обоих родителей нередко появляются нежные фотографии их сына.

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