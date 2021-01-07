«Другой мужчина»: поклонники не узнали Кирилла Сафонова на видео с Сашей Савельевой

В декабре 2020 года Кирилл Сафонов тепло поздравил Сашу Савельеву с 37-летием. Он опубликовал очень нежное черно-белое фото с женой.

Актер и бывшая участница группы «Фабрика» познакомились на вечеринке общих знакомых и поженились 17 апреля 2010 года. В 2019-м Саша и Кирилл впервые стали родителями. Рождение малыша Савельева скрывала до последнего, однако в конце концов поделилась фотографиями сына, которого они назвали Леоном.