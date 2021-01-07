«Другой мужчина»: поклонники не узнали Кирилла Сафонова на видео с Сашей Савельевой
Фото: instagram.com/sasha_savelieva
На кадрах пара идет по заснеженной улице, а актер повторяет «С Новым годом». Поклонники пары при этом не узнали Сафонова. «С усами не узнала. Без усов лучше. Но все же, обожаю вашу пару. Берегите друг друга. Как сейчас ценно быть вместе с любимыми и не растерять», — написала одна из подписчиц.
«Я тоже не узнала Кирилла... И вас С Новым годом», — уточнила еще одна женщина. «У вашего мужа такой голос, как у дровосека», — посмеялись некоторые. «Вы очень похожи», — уточнили фанаты. «Подумала, что это другой мужчина», — призналась поклонница.
В декабре 2020 года Кирилл Сафонов тепло поздравил Сашу Савельеву с 37-летием. Он опубликовал очень нежное черно-белое фото с женой.
Актер и бывшая участница группы «Фабрика» познакомились на вечеринке общих знакомых и поженились 17 апреля 2010 года. В 2019-м Саша и Кирилл впервые стали родителями. Рождение малыша Савельева скрывала до последнего, однако в конце концов поделилась фотографиями сына, которого они назвали Леоном.
Фото и видео: Instagram/@kirill_safonov, Instagram/@sasha_savelieva
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