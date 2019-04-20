Шпица с женихом, Безрукова, Кожевникова и другие звезды на «белоснежной вечеринке» ММКФ-2019

На днях в Москве стартовал 41-й Московский международный кинофестиваль. По традиции, в рамках киносмотра прошла «белоснежная» вечеринка, организованная при поддержке журнала «КиноРепортер», на которой молодым кинематографистам была вручена премия «Аванс». Самыми талантливыми актерами по версии журнала были признаны Ангелина Стречина, знакомая зрителям по фильмам «Пиковая дама: Зазеркалье» и «Гости», и Александр Кузнецов, сыгравший в картинах «Кислота», «Лето» и «Папа, сдохни». «Это первая премия в моей кинокарьере. Для меня это крайне неожиданно, я была просто обескуражена, когда мне сообщили эту новость. Журнал «КиноРепортер» публикует новости о всемирно известных людях, и тот факт, что я попала на страницы этого журнала и стала лауреатом — для меня большая честь и ответственность», – призналась Ангелина.
Фото: Пресс-служба
Среди гостей вечера были замечены Ирина Безрукова, Мария Кожевникова, Юлия Ковальчук, Глафира Тарханова, Екатерина и Александр Стриженовы с дочерью, Светлана Камынина, Егор Героев и Ксения Алферова, Юрий Николаев, Кристина Асмус, Ольга Бузова и другие яркие представители шоу-бизнеса. Оскар Кучера вышел в свет с беременной супругой — это появление пары стало первым после объявления о том, что актер станет папой в пятый раз.
Фото: Александра Воротнева/Starface.ru
Катерина Шпица появилась в башне «Федерация» делового центра «Москва-Сити» со своим возлюбленным, генеральным директором фитнес-клуба X-Fit «Столешников» Русланом Пановым.
Фото: Александра Воротнева/Starface.ru
Напомним, ММКФ продлится с 18 по 25 апреля. У зрителей будет возможность посмотреть как фильмы, вошедшие в основную конкурсную программу (13 работ из Италии, Франции, Японии, Ирана и 3 от российских режиссеров), так и в конкурсную программу документального и короткометражного жанров.
Россию на конкурсе представят Светлана Проскурина с фильмом «Воскресенье», Любовь Борисова с «Надо мною солнце не садится», Павел Костомаров с «Эпидемией».
Председатель жюри — корейский режиссер Ким Ки Дук. Также оценивать работы конкурсантов будут турецкий режиссер и продюсер Семих Капланоглу, итальянский сценарист и режиссер Валия Сантелла, российская актриса Ирина Апексимова.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Александра Воротнева/Starface.ru, архивы пресс-служб