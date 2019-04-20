Шпица с женихом, Безрукова, Кожевникова и другие звезды на «белоснежной вечеринке» ММКФ-2019

На днях в Москве стартовал 41-й Московский международный кинофестиваль. По традиции, в рамках киносмотра прошла «белоснежная» вечеринка, организованная при поддержке журнала «КиноРепортер», на которой молодым кинематографистам была вручена премия «Аванс». Самыми талантливыми актерами по версии журнала были признаны Ангелина Стречина, знакомая зрителям по фильмам «Пиковая дама: Зазеркалье» и «Гости», и Александр Кузнецов, сыгравший в картинах «Кислота», «Лето» и «Папа, сдохни». «Это первая премия в моей кинокарьере. Для меня это крайне неожиданно, я была просто обескуражена, когда мне сообщили эту новость. Журнал «КиноРепортер» публикует новости о всемирно известных людях, и тот факт, что я попала на страницы этого журнала и стала лауреатом — для меня большая честь и ответственность», – призналась Ангелина.