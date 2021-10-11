Саша Кабаева объяснила, зачем Александр Липовой на самом деле вернулся к Алане Мамаевой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @sashakabaeva_official
Саша Кабаева и Александр Липовой были вместе и от этих отношений у них есть сын Демид. Остаться друзьями у пары не получилось — они ругаются из-за сына, которого, по словам Александра, Саша не дает ему увидеть. Кабаева, которая сегодня счастлива в новых отношениях с хоккеистом Егором Зайцевом, рассказала «СтарХиту», что заявления бывшего — просто пиар и желание привлечь к себе внимание.
«Липовой только и умеет, что жаловаться в Instagram и говорить какие-то слова в сторону девочки. Он всегда видел ребенка по любому щелчку пальца, но сейчас Демид ходит в детский сад, у него много развивательных секций. Я предлагала Александру встретиться у адвокатов, чтобы определить размер алиментов и периодичность встреч с сыном. Но Липовому это неинтересно, ведь если у нас все будет идти по закону, он больше не получит никакого пиара и не сможет со мной ругаться!», — заявила она.
По мнению Саши, именно этим же объясняется и желание Липового возобновить отношения с Аланой Мамаевой после ее развода. В искреннее желание Липового помочь Алане она не верит.
«К общению Аланы и Липового отношусь как к детскому саду, потому что на протяжении 10 лет Александр не общался с сыном от Аланы, говорил, что это вообще не его ребенок. Мальчика воспитывал Павел Мамаева — одевал его, возил на курорты, и тут в один момент все поменялось — Паша стал плохим, а Саша — хорошим», — удивляется она.
Несмотря на то, что у пары есть общий сын, ранее они не общались. Однако сейчас очень сблизились и постоянно проводят время вместе, хотя сама Мамаева не подтвердила, что она действительно вернулась к кикбоксеру. А мотивы спортсмена Кабаева объяснила желанием напомнить о себе.
«Тут, наверно, просто пиар. Потому что когда началась история с разводом Павла и Аланы, Липовой пропал из жизни Демида и стал заниматься ребенком от Аланы. Алана — несчастная женщина, которую мне жаль. Мне на нее без разницы. Я всегда думала, что она ко мне лезла из-за ревности к Липовому. А сейчас человек, наверно, просто завидует мне из-за того, что мне хорошо», — отметила Саша.
Фото: Instagram