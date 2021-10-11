Саша Кабаева объяснила, зачем Александр Липовой на самом деле вернулся к Алане Мамаевой

По мнению Саши, именно этим же объясняется и желание Липового возобновить отношения с Аланой Мамаевой после ее развода. В искреннее желание Липового помочь Алане она не верит.

«К общению Аланы и Липового отношусь как к детскому саду, потому что на протяжении 10 лет Александр не общался с сыном от Аланы, говорил, что это вообще не его ребенок. Мальчика воспитывал Павел Мамаева — одевал его, возил на курорты, и тут в один момент все поменялось — Паша стал плохим, а Саша — хорошим», — удивляется она.

Несмотря на то, что у пары есть общий сын, ранее они не общались. Однако сейчас очень сблизились и постоянно проводят время вместе, хотя сама Мамаева не подтвердила, что она действительно вернулась к кикбоксеру. А мотивы спортсмена Кабаева объяснила желанием напомнить о себе.

«Тут, наверно, просто пиар. Потому что когда началась история с разводом Павла и Аланы, Липовой пропал из жизни Демида и стал заниматься ребенком от Аланы. Алана — несчастная женщина, которую мне жаль. Мне на нее без разницы. Я всегда думала, что она ко мне лезла из-за ревности к Липовому. А сейчас человек, наверно, просто завидует мне из-за того, что мне хорошо», — отметила Саша.