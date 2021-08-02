Алана Мамаева проводит время с первым мужем на фоне конфликта с подругой-разлучницей

Алана Мамаева не делает секрета из личной жизни – сначала она поделилась с подписчиками фактом измены футболиста, подробно рассказывала про развод и борьбу за алименты.

Теперь выяснилось, что Мамаев нашел себе новую возлюбленную – ей оказалась одна из знакомых Аланы, Надежда Санько. Девушки по очереди обливают друг друга грязью и обвиняют во лжи.

Алана подозревает ее в желании развести ее бывшего мужа на деньги и отнять ее квартиру.