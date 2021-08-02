Алана Мамаева проводит время с первым мужем на фоне конфликта с подругой-разлучницей
Алана Мамаева не делает секрета из личной жизни – сначала она поделилась с подписчиками фактом измены футболиста, подробно рассказывала про развод и борьбу за алименты.
Теперь выяснилось, что Мамаев нашел себе новую возлюбленную – ей оказалась одна из знакомых Аланы, Надежда Санько. Девушки по очереди обливают друг друга грязью и обвиняют во лжи.
Алана подозревает ее в желании развести ее бывшего мужа на деньги и отнять ее квартиру.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alana_mamaeva
Новая возлюбленная футболиста, однако, заявила, что подругами они не были, а ухаживания Павла до последнего не принимала. А квартиру у экс-супруги с детьми Павел отнял не по воле новой любовницы, а только потому, что Алана якобы неадекватно себя вела после смерти его отца.
Сама Алана, тем временем, проводит время с другим бывшим мужем, Александром Липовым, который является отцом ее сына.
Ранее Мамаева не самым лестным образом высказывалась о новом возлюбленном, называя его безответственным. Кроме того, некоторое время назад они перестали общаться – их общего сына хотел усыновить Павел, чего в итоге не сделал, чтобы не платить лишние алименты.
На этот раз спортсмен приехал навестить ребенка. Подписчиков Аланы это, однако, удивило – они предположили, что та хочет привлечь внимание бывшего.
Фото: Instagram Аланы Мамаевой, Надежды Санько
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