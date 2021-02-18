Саша Бортич рассказала об издевательствах в школе и радостях материнства

Саша Бортич привлекла к себе внимание, открыто заявив о своей политической позиции. На днях ее редко осудил режиссер Никита Михалков, заявив, что она получает около 300 тысяч за съёмочный день, и потому у нее нет никаких поводов проявлять свое неудовольствие. О своей позиции, а также личной жизни, актриса рассказала в интервью у Юрия Дудя.

Бортич отметила, что ее политические взгляды никак не влияют на отношения с ее родственниками – при этом свёкор Бортич, например, состоит в партии «Единая Россия». Однако дома политику, по признания Саши, не обсуждают вообще.

А вот огромный заработок, о котором ранее упомянул Михалков, Бортич назвала шуткой. Она отметила, что получает рекламные предложения и неплохо зарабатывает, но упомянутых сумм нет.

Бортич рассказала о своих подростковых переживаниях – в школе ей пришлось столкнуться с буллингом со стороны одноклассников.

«Я была дерзкая. Я не могу сказать, что я напрашивалась и получала. Но я каталась на скейте, в рок-футболках, я на полном серьёзе спорила со своими одноклассниками, мне говорили – «Ты тупа, потому что читаешь книги»», – признается Саша.

Она рассказала, что самым неприятным и унизительным для нее воспоминанием была драка с одноклассницей, а также то, как один из парней на выпускном ударил ее по лицу.

Напоследок Бортич рассказала Дудю о своих ощущениях от материнства. Она заявила, что открыла для себя совсем новый мир, и признается, что не ожидала такого от себя. Она не испытывает никакой брезгливости и прочего – например, если малыш срыгнул на нее во время игры.

«Я думаю, мы будем прям братанами, будем веселиться, угорать и будет классно», – рассказала она о будущем с сыном.

Это важно знать:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям