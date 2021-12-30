Сара Джессика Паркер призналась, что чувствует себя раздавленной из-за скандала вокруг Криса Нота

«Она яростно защищает Кэрри Брэдшоу и злится из-за того, что она и все остальные актеры сериала оказались в таком положении», — сказал источник Daily Mail. По словам актрисы ее персонаж был создан, чтобы помогать женщинам, а получилось, что прямо у нее перед глазами они страдали.

Напомним, мы ранее писали, что главное трио актрис из сериала Сара Джессика Паркет, Синтия Никсон и Кристин Дэвис опубликовали посты в поддержку женщин, которые предъявили обвинения Крису Ноту.

Уже 4 девушки обвинили актера, сыгравшего Мистера Бига, в сексуальных домогательствах. Они не раскрывают свои имена. А Крис Нот, в свою очередь, отрицает все обвинения. Но «культура отмены» уже во всю работает, актера уволили из действующих проектов, а также отказывают ему во всех будущих ролях.