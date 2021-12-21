Наконец-то! Сара Джессика Паркер и другие актрисы «Секса в большом городе» отреагировали на обвинения в адрес Криса Нота

Напомним, что уже три женщины обвинили 67-летнего Криса Нота в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Актер категорически отрицает свою вину. После обвинений от него ушла жена.

В интервью THR Нот сказал: «Обвинения против меня, выдвинутые людьми, которых я встречал десятки лет назад, категорически ложные. Встречи происходили по обоюдному согласию. Я не знаю, почему эти истории всплывают сейчас, но я знаю, что я не совершал нападений на этих женщин».