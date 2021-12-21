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Наконец-то! Сара Джессика Паркер и другие актрисы «Секса в большом городе» отреагировали на обвинения в адрес Криса Нота

Актрисы сериала «Секс в большом городе» и его продолжения «И просто так» прервали молчание и выразили свое мнение насчет скандала, связанного с обвинениями мистера Бига — Криса Нота в сексуальных домогательствах. Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис разместили в своих социальных сетях пост, в котором выразили поддержку женщинам.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер, Николь Ари Паркер

Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

«Мы глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота, — говорится в заявлении актрис. — Мы поддерживаем женщин, которые не побоялись высказаться и поделиться своим травмирующим опытом. Мы знаем, что это должно быть очень сложно, и благодарим их за это».

Наконец-то! Сара Джессика Паркер и другие актрисы «Секса в большом городе» отреагировали на обвинения в адрес Криса Нота

Напомним, что уже три женщины обвинили 67-летнего Криса Нота в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Актер категорически отрицает свою вину. После обвинений от него ушла жена.

В интервью THR Нот сказал: «Обвинения против меня, выдвинутые людьми, которых я встречал десятки лет назад, категорически ложные. Встречи происходили по обоюдному согласию. Я не знаю, почему эти истории всплывают сейчас, но я знаю, что я не совершал нападений на этих женщин».

Культура отмены уже начала свое действие. Криса уволили из фильма «Великий уравнитель», в котором он снимался и должен был исполнить роль Уильяма Бишопа. Компания HBO, которая недавно выпустила продолжение сериала «Секс в большом городе», получившее название «И просто так», также негативно высказалась об обвинениях в адрес актера.

«К каждому обвинению в сексуальном насилии следует относиться серьезно, — говорится в заявлении компании. — Мы не знали об этих обвинениях, когда заявляли Криса Нота на роль в новом проекте HBO».

Фото: GlobalLookPress, Instagram

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