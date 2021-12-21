Наконец-то! Сара Джессика Паркер и другие актрисы «Секса в большом городе» отреагировали на обвинения в адрес Криса Нота
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Фото: instagram.com/sarahjessicaparker
«Мы глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота, — говорится в заявлении актрис. — Мы поддерживаем женщин, которые не побоялись высказаться и поделиться своим травмирующим опытом. Мы знаем, что это должно быть очень сложно, и благодарим их за это».
Напомним, что уже три женщины обвинили 67-летнего Криса Нота в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Актер категорически отрицает свою вину. После обвинений от него ушла жена.
В интервью THR Нот сказал: «Обвинения против меня, выдвинутые людьми, которых я встречал десятки лет назад, категорически ложные. Встречи происходили по обоюдному согласию. Я не знаю, почему эти истории всплывают сейчас, но я знаю, что я не совершал нападений на этих женщин».
Культура отмены уже начала свое действие. Криса уволили из фильма «Великий уравнитель», в котором он снимался и должен был исполнить роль Уильяма Бишопа. Компания HBO, которая недавно выпустила продолжение сериала «Секс в большом городе», получившее название «И просто так», также негативно высказалась об обвинениях в адрес актера.
«К каждому обвинению в сексуальном насилии следует относиться серьезно, — говорится в заявлении компании. — Мы не знали об этих обвинениях, когда заявляли Криса Нота на роль в новом проекте HBO».
Фото: GlobalLookPress, Instagram