Самые милые и смешные ситуации с принцем Гарри, за которые его так любят

Не смог сдержать улыбку, увидев бабушку. Во время военной службы, на одном из парадов, королева Елизавета II традиционно проходила вдоль выстроившихся солдат, среди которых был и ее любимый внук. Когда она проходила мимо него, он не смог сдержать улыбку на улыбку королевы. После чего, Елизавета пошутила: «Вот теперь я узнаю это лицо».

Разделил попкорн с маленькой соседкой по креслу. Забавный случай произошел на международном спортивном соревновании. Действие проходило на трибуне, где сидели зрители. Пока принц разговаривал с собеседником слева, 2-летняя малышка, потихоньку брала кукурузные снеки из его коробки. Как только принц это заметил, в шутку удивился, а потом — предложил малышке добавки.