Самые милые и смешные ситуации с принцем Гарри, за которые его так любят
Не смог сдержать улыбку, увидев бабушку. Во время военной службы, на одном из парадов, королева Елизавета II традиционно проходила вдоль выстроившихся солдат, среди которых был и ее любимый внук. Когда она проходила мимо него, он не смог сдержать улыбку на улыбку королевы. После чего, Елизавета пошутила: «Вот теперь я узнаю это лицо».
Разделил попкорн с маленькой соседкой по креслу. Забавный случай произошел на международном спортивном соревновании. Действие проходило на трибуне, где сидели зрители. Пока принц разговаривал с собеседником слева, 2-летняя малышка, потихоньку брала кукурузные снеки из его коробки. Как только принц это заметил, в шутку удивился, а потом — предложил малышке добавки.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Caters News Agency/Global Look Press
Выиграл забег у быстрейшего бегуна современности Усэйна Болта. Состязание между олимпийским чемпионом и принцем состоялось во время визита Гарри на Ямайку. На старте шуточного состязания, пока Усэйн любезно рассказывал принцу секреты быстрого бега, Гарри, уличив момент, сорвался с места и пересек финишную черту быстрее спортсмена. Позже, Болт предложил повторить состязание на Олимпиаде в Лондоне, однако принц Гарри отказался, сославшись на занятость в дни Игр.
Расстроился из-за красного меча. Будучи страстным поклонником саги «Звездные войны», принц Гарри и Уильям, посетили однажды съемочную площадку, где познакомились со звездами фильма Дейзи Ридли и Джоном Бойегой. А потом — сразились на мечах. Правда, когда младшему из братьев досталось оружие красного цвета, которым пользуются в фильме злодеи, он воскликнул: «Почему я всегда должен быть плохим?».
Рассмешил жену. На днях, его супруга, Меган Маркл, отмечала 40-й день рождения. Во время ее беседы с голливудской актрисой, Мелиссой МакКартни, обе не смогли сдержать смеха — за окном принц Гарри в шутку жонглировал, пытаясь развеселить собеседниц.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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