Самбурская стала копией Рудковской: «Мало, кто знает, что у Яны есть сестра»

Пользователи Сети действительно заметили сходство Самбурской с продюсером, на днях похваставшейся неожиданным бьютипреображением. Глядя на новые фото в блоге Рудковской, фолловеры начали гадать, в чем причина таких изменений: «Классно с фильтрами фотографироваться», «Пластика или фильтры?», «Кто это?», «Вас не узнать», «И благодаря приложению фейсап, чтобы не быть похожей на себя», «С фотошопом перебор, вы себя сами-то узнаете на этих фотографиях?», «Фильтры творят чудеса», «Внешность изменилась», «А мы подумали, после пластического хирурга минус 20 лет», «Выглядите роскошно, но на себя совсем не похожи».

А как вам кажется, есть ли сходство между Настасьей Самбурской и Яной Рудковской?