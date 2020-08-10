Пластика, фильтры или удачный макияж? Помолодевшую Яну Рудковскую не узнали на новых фото

«Доброе утро, захожу в автодом, чтобы готовиться к моим новым ТV съеемкам с хвостиком и без make-up, но зато похудевшая на 3 кг, и через 40 минут уже такая «опа» ... благодаря фантастической Ирочке Митрошкиной. Вечером выложу видео, чтобы все вопросы были сняты! Готовьтесь там», — подписала снимки продюсер.

Фолловеры Рудковской начали писать о том, что на фото ее невозможно узнать, и гадать, что же стало причиной таких изменений: «Классно с фильтрами фотографироваться», «Пластика или фильтры?», «Кто это?», «Вас не узнать», «И благодаря приложение фейсап, чтобы не быть похожей на себя», «С фотошопом перебор, вы себя сами-то узнаете на этих фотографиях?», «Фильтры творят чудеса», «Внешность изменилась», «А мы подумали после пластического хирурга минус 20 лет», «Выглядите раскошно, но на себя совсем не похожи».

Напомним, что Яну Рудковскую уже не в первый раз подозревают в пластике и чрезмерном использовании фотошопа. Сама же она уверяет, что сделанный профессионалами своего дела макияж способен творить с внешностью человека чудеса.