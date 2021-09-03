Самая сильная в мире женщина Оксана «Скала» Кошелева призналась, почему боится рожать ребенка
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Фото: Фото из личного архива Оксаны Кошелевой
В интервью Passion.ru Оксана рассказала о своем пути в этом неженском спорте, личной жизни и о том, почему она не готова завести детей.
Оксана призналась, что сейчас в ее жизни нет любимого мужчины — последние отношения не выдержали расстояния.
«С тем, который был, расстались. Живем в разных городах: я уже третье лето в Москве, он в Иркутске. Поняли, что это не дело. Разбежались. А кандидаты всегда есть, какой-то нескончаемый поток. После моего интервью на эту тему желающих было много. Все они несерьезные», — рассказала она.
Она отметила, что желающие завести с ней роман есть, но мало кто отдает себе отчет в том, что это будет непросто.
«Они все понимают с самого начала, но не могут осознать, как с этим быть. Сложный характер, определенные взгляды и ритм жизни. Когда все это врывается в их жизнь, им не нравится», — признается она.
А вот представление о том, каким должен быть идеальный мужчина, у нее есть.
«Он должен быть умным, смешным, желательно сильным. И самое главное — добрым. Это должен быть абсолютно неагрессивный человек. Такой советский педагог. Он должен умно и хитро на меня влиять, изменять ситуацию в свою сторону так, чтобы я этого не замечала. Он необязательно должен быть спортсменом, но чтобы без живота», — улыбается Оксана.
А вот детей она не хочет — вспоминает биологическую семью. Рекордсменка выросла в приемной семье, куда попала из детдома, а родную семью можно смело назвать неблагополучной. Оксана очень благодарна женщине, которая дала ей шанс на нормальную жизнь, а вот заводить своих детей она боится.
«Сейчас, оборачиваясь назад на свою беспорядочную жизнь в юности, рада, что у меня не было детей. Иначе, если бы я начала рожать, то тоже бы не остановилась, как все в той семье. Они плодятся с огромной скоростью, я теряюсь в цифрах. С таким генофондом мне не следует иметь детей. Боюсь стать матерью человека, который может убить другого человека».
Впрочем, она не исключает и того, что однажды может решиться стать матерью.
«У меня было желание родить. Но не повстречался мне мужчина, который бы все выдержал и сказал: "Несмотря ни на что, давай жить вместе и рожать". Плюс ко всему эта тема с биологическими родителями. Но я ни от чего не зарекаюсь», — заключила спортсменка.
Фото: пресс-служба НТВ, личный архив Оксаны Кошелевой