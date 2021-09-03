Самая сильная в мире женщина Оксана «Скала» Кошелева призналась, почему боится рожать ребенка

В интервью Passion.ru Оксана рассказала о своем пути в этом неженском спорте, личной жизни и о том, почему она не готова завести детей.

Оксана призналась, что сейчас в ее жизни нет любимого мужчины — последние отношения не выдержали расстояния.

«С тем, который был, расстались. Живем в разных городах: я уже третье лето в Москве, он в Иркутске. Поняли, что это не дело. Разбежались. А кандидаты всегда есть, какой-то нескончаемый поток. После моего интервью на эту тему желающих было много. Все они несерьезные», — рассказала она.

Она отметила, что желающие завести с ней роман есть, но мало кто отдает себе отчет в том, что это будет непросто.

«Они все понимают с самого начала, но не могут осознать, как с этим быть. Сложный характер, определенные взгляды и ритм жизни. Когда все это врывается в их жизнь, им не нравится», — признается она.

А вот представление о том, каким должен быть идеальный мужчина, у нее есть.

«Он должен быть умным, смешным, желательно сильным. И самое главное — добрым. Это должен быть абсолютно неагрессивный человек. Такой советский педагог. Он должен умно и хитро на меня влиять, изменять ситуацию в свою сторону так, чтобы я этого не замечала. Он необязательно должен быть спортсменом, но чтобы без живота», — улыбается Оксана.