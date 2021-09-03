Самая сильная в мире женщина Оксана Кошелева: «Мужчины не понимают, как со мной сложно. Все ломаются»
4 сентября на телеканале «НТВ» состоится премьера экстрим-шоу «Фактор страха». В одном из выпусков бороться с фобиями будет и наша героиня. Оксана Кошелева сразу согласилась на предложение стать участницей проекта, но даже она, непревзойденная рекордсменка, не ожидала, с какими трудностями ей придется столкнуться.
Passion.ru: Оксана, вам интересно было сниматься?
Оксана Кошелева: Я не раздумывала ни минуты, когда позвали в проект. Но, похоже, я там не на шутку всех перепугала. Один из моих конкурсов довел меня до паники. Я реально думала, что умру. Участников помещали в огромный куб, на полу которого лежал лед высотой чуть выше щиколотки. И под ним нужно было найти крышки разных диаметров для отверстий сверху, из которых лилась ледяная вода.
Я чуть с ума не сошла во время этого испытания. Руки сразу замерзли — не могла ими шевелить. Поэтому крышки пыталась отыскать, двигая лед ногами. Нам выдавали обувь для подводного плавания, но я все равно порезалась. В детстве меня пытались утопить — все страхи тянутся оттуда.
(Когда Оксана была совсем маленькой, от нее посреди реки пыталась избавиться собственная мать, убегавшая после убийства от преследования, — прим. ред.).
В кубе нельзя было находиться дольше трех минут. Если извне крикнули «Время!», то нужно выходить вне зависимости от результата.
(Листайте фото)
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба телеканала «НТВ»
Passion.ru: Как вас приводили в себя после такого тяжелого испытания?
Оксана Кошелева: Укутывали в зеркальные одеяла, которыми пользуются спасатели, усаживали под лампами и поили чаем.
Но зато участие в конкурсе помогло в период, когда дома на две недели отключили горячую воду. Я подумала: там смогла, дома тем более все получится. Через несколько дней я уже спокойно заходила под холодный душ и даже не задыхалась, не испытывала животного страха.
Мне достался и другой конкурс — вообще приколюха. Участника заводили в курятник, прикрепляли к фанере в форме человеческого тела. Под затылком находилась кнопка, на которую нельзя нажимать. Побеждает тот, кто дольше соперников продержит голову на весу.
Но при этом тебя всего с ног до головы обмазывают медом, сверху высыпают зерно, а после скидывают 50 кур! И надо еще сделать так, чтобы птицы сами не нажали кнопку. Приходилось привязанной крутиться и отгонять их головой.
Я продержалась долго. Я поняла, что у меня там друзей нет, каждый сам за себя. Но мне очень помог Марк Тишман, такой милый мальчик. Пока по мне бегали куры, он со мной разговаривал. Получилась коалиция.
Переживала, что мне могут достаться конкурсы с высотой или с какими-нибудь ползающими гадами.
Passion.ru: Неужели вы боитесь насекомых?
Оксана Кошелева: Я их с детства ненавижу. У меня есть грешок. Когда была девчонкой, специально убивала пауков, чтобы они меня не догнали. Жизнь деревенского ребенка — это долгие прогулки, походы в лес за ягодами, за грибами, за травами. За чем мы только туда не ходили. И там я била насекомых…
Passion.ru: Оксана, вы самая сильная женщина не только в России, но и в мире. Хоть какие-то ваши рекорды смогли превзойти?
Оксана Кошелева: В некоторых номинациях я на самом деле лучшая. Все мною проделанное пока другие женщины не повторили. На мировой арене нет представительниц «слабого» пола, кто бы сдвинул вертолет Ми-8. Правда, американка пыталась удержать едущие в разные стороны мотоциклы…
Теперь я хочу попробовать сдвинуть с места корабль. Но очень сложно с организацией. Если все-таки дойду до корабля, то им завершу череду рекордов. Надеюсь, что получится договориться с представителями Книги рекордов Гиннесса, чтобы вошла в нее как единственная на планете женщина, которая сдвинула всевозможный транспорт: железнодорожный, воздушный, водный, технический, наземный.
Фото: Фото из личного архива Оксаны Кошелевой
Passion.ru: Как вы вообще попали в спорт и такой не совсем женский? Почему не танцы или музыка, например?
Оксана Кошелева: Это дело случая. Поняла, что плохие компании и распутный образ жизни с вредными привычками не для меня. После того как пришла в спортзал, стала думать, как бы научиться большему. И замучила вопросами одного спортсмена. Видимо, я так его достала, что он при мне позвонил знакомому и попросил взять меня к себе. Это оказалась команда пауэрлифтеров «Подиркутские». Так начался мой путь к медалям и травмам. А силовой экстрим… Меня попросили представить на Кубке России Иркутскую область, потому что больше некому было. А я вообще ничего об этом не знала. Мне сказали: «Все тебе расскажем по телефону». Предупредили, что придется сдвинуть транспорт весом 8 тонн, а приехала 11-тонная махина.
Но у меня характер такой, я думаю: «Все же могут. Чем я хуже?». Оставалось только подглядывать за другими, потому что ничем подобным я не занималась.
Passion.ru: Сколько вам было лет тогда?
Оксана Кошелева: Впервые на помост в своем виде спорта я вышла в 28 лет. Теперь я мастер спорта в своем базовом виде — пауэрлифтинге.
Passion.ru: Это поздно или нормально?
Оксана Кошелева: Вообще считается, что поздно. Но я уверена: спортом можно заниматься в любом возрасте. У меня было интересное знакомство на одном из соревнований. Я выступила и пошла в зрительный зал. Смотрю, сидит бабушка в нашей форме. Спрашиваю: «Извините, это вы так внука поддерживаете?». Она: «Нет, я пойду выступать». Ей было около 60 лет. Оказалось, что двумя годами ранее она овдовела, долго не выходила из дома. Подруги посоветовали ей начать ходить в тренажерный зал по соседству, там как раз проводили занятия для пенсионеров. И ей так все понравилось, увлекли, как она выразилась, движуха и общение с молодежью. И бабушка стала заниматься на пару с внуком.
Потом мне стали задавать провокационные вопросы: «А больше сможешь?». И что мне оставалось отвечать? Конечно, я все могу!
Мной начали интересоваться журналисты, про все спрашивать. И это оказалось так прикольно. Поняла, что иду в правильном направлении. И мелькнула такая мысль: буду двигать автомобили, давать интервью и попаду на телек. Так и получилось.
Руководство клуба, куда я пришла работать, увидело во мне потенциал. Мне предоставили бесплатное спортивное питание. Так втянулась и разогналась. Теперь я еще и лицо проекта «Сильнейшая нация мира».
Passion.ru: Задам вопрос, который вам как профессионалу может показаться дилетантским. Но для миллионов людей, кто от спорта далек, он важен. Сколько нужно времени человеку без подготовки — с лишним весом или с его недостатком, чтобы приобрести хотя бы очертания спортивного тела?
Оксана Кошелева: Ко мне приходят и мужчины, и женщины с разными проблемами и разными фигурами. В среднем адаптационный период тела и психики длится 4-6 месяцев. Понятно, что многое будет не получаться, занятым людям трудно найти время для тренировок. Но дальше будет комфортно и интересно. Человек начинает замечать результат своих стараний и кайфует.
Passion.ru: Вы живете по строгому графику?
Оксана Кошелева: Сейчас нет. Ем, когда хочу и что хочу, не тренируюсь, но планирую вернуться. У меня год была депрессия. Я выгорела после 11 лет беспрерывных тренировок. Ничто не мотивировало правильно питаться и заниматься. Это нормально, главное пережить. Но потихоньку уже налаживаю тренировочный процесс.
Passion.ru: От чего вам опять придется отказаться?
Оксана Кошелева: От жареного, сладкого, сильно соленого, от застолий. Нужен режим. Когда я в жестком графике, мой день выглядит так: подъем, завтрак, тренировка, работа, еда, тренировка, работа. И уснуть нужно до 12 ночи. Мне достаточно шести часов отдыха. Просыпаюсь без будильника.
Passion.ru: Маловато. Откуда вы силы берете?
Оксана Кошелева: Сила духа.
(Двигайте бегунок на картинке, — прим. ред.)
Passion.ru: В недавнем интервью вы рассказывали, что собирались замуж за любимого человека. Как у вас сейчас на личном фронте? Свадьба состоялась? Рядом с вами есть мужчина вашей мечты?
Оксана Кошелева: Сейчас нет (смеется). С тем, который был, расстались. Живем в разных городах: я уже третье лето в Москве, он в Иркутске. Поняли, что это не дело. Разбежались. А кандидаты всегда есть, какой-то нескончаемый поток. После моего интервью на эту тему желающих было много. Все они несерьезные.
Passion.ru: Они вам наскучили или нет достойных?
Оксана Кошелева: Они не отдают себе отчет в том, как со мной сложно. Все ломаются…
Passion.ru: Часто мужчины, когда видят самодостаточную, красивую, сильную женщину, попросту трусят…
Оксана Кошелева: Они все понимают с самого начала, но не могут осознать, как с этим быть. Сложный характер, определенные взгляды и ритм жизни. Когда все это врывается в их жизнь, им не нравится.
Passion.ru: Каким должен быть мужчина, который может находиться с вами рядом и с кем вы захотите остаться?
Оксана Кошелева: Он должен быть умным, смешным, желательно сильным. И самое главное — добрым. Это должен быть абсолютно неагрессивный человек. Такой советский педагог. Он должен умно и хитро на меня влиять, изменять ситуацию в свою сторону так, чтобы я этого не замечала. Он необязательно должен быть спортсменом, но чтобы без живота (улыбается).
Passion.ru: У вас есть личные секреты красоты? Как вы за собой ухаживаете?
Оксана Кошелева: Честно говоря, пока меня не пнут, я ничего не делаю. У меня, как у любого максималиста, либо все, либо ничего. Есть знакомые стилисты, визажисты, косметологи, к которым я обращаюсь, когда чувствую, что застыла. Они вносят новые нотки в мою жизнь. Была на программе «Модный приговор», там меня здорово преобразили.
Passion.ru: В вашей жизни есть еще какие-то увлечения, помимо спорта? Какой ваш идеальный день отдыха?
Оксана Кошелева: Расслабиться получается редко. Могу сходить в салон красоты или хамам. Если не выхожу из дома, то валяюсь весь день в кровати и смотрю ужастики. В моем понимании отдых — это вообще не напрягаться. Например, прогулка по парку — это не отдых, это насилие над собой. Я не понимаю, как могут люди идти никуда.
А море я люблю и исключительно нудистские пляжи. В Геленджике нравится такой пляж. На обычный не хожу вообще. Он напоминает лягушатник: все барахтаются, толкаются, сражаются за лежаки. В купальнике никак не просушиться. В общем, в нудистских пляжах куча плюсов. Людей мало, идешь туда осознанно, ни на кого не смотришь.
Passion.ru: Оксана, как вы защищаетесь от негатива в свой адрес?
Оксана Кошелева: Публичность приносит и неудобства. Незнакомый человек может запросто написать в соцсети: «А не тебя ли я только что видел в баре?». Невозможно для всех быть хорошей, но из-за хейтеров я сильно переживаю. Ненормальных на голову людей много. У меня есть помощник, фильтрующий негатив в соцсетях. До меня это все не доходит, и я могу идти только вперед. Такие гадости пишут порой некоторым. Знакомая посоветовала абстрагироваться и отвечать с юмором и доброжелательностью.
Passion.ru: Вам предлагали сниматься в кино?
Оксана Кошелева: Предлагали, но не получилось. Хотя гонорар был неплохим, но роль сомнительная. Нужно было сниматься топлес. Но руководство проекта, лицом которого я являюсь, сказало: «Если это полноценный художественный фильм, играй, но не участвуй в третьесортных сериальчиках, чтобы не портить свою репутацию». Но, если предложат что-то достойное, конечно, соглашусь.
Меня звали участвовать в популярном реалити, где строят любовь. Причем по сценарию я должна была играть девушку нетрадиционной ориентации. Зарплату сулили очень приличную. Но я тоже отказалась, потом от такого не отмоешься. У меня высокий уровень репутации, не хочу пачкаться. Участники подобных шоу выставляют напоказ грязное белье, но в итоге про них просто забывают.
Фото: Фото из личного архива Оксаны Кошелевой
Passion.ru: А какую роль вы бы хотели получить? Какой вы себя видите на экране?
Оксана Кошелева: В этом плане у меня раздвоение личности. Первый персонаж — это леди-вамп, физически и морально сильный человек, который не заплачет даже в самых ужасных ситуациях. Не положено сильной женщине рыдать. В обычной жизни я так и живу. Мои слезы видят только те, кто очень-очень близок ко мне.
А вторая Оксана параллельно со всей своей мощью мечтает быть похожей на утонченную Анджелину Джоли. Два абсолютно разных персонажей: одна, выросшая во дворе и испытавшая трудности на своей шкуре, и нежная, чувственная, воздушная красавица. Надеюсь, что нужные люди прочтут интервью и предложат мне достойную роль (смеется).
Passion.ru: А кто эти близкие люди, которых вы упомянули? Друзья, родственники?
Оксана Кошелева: Родственников у меня нет. Друзей я тоже завожу с трудом. Ценности изменились. Особенно не понимаю, что происходит с мужчинами, все какие-то истерички. Постоянно рядом какое-то ненадежное тело появляется.
Passion.ru: Получается, у вас не сложились отношения с родной семьей, которую вы пытались разыскать много лет? (Оксана жила в детдоме, а после — в приемной семье, — прим. ред.)
Оксана Кошелева: Отношения и не могут сложиться. Я сделала то, что я хотела сделать, я их нашла. Ответы на свои вопросы я не получила. Но я рада, что мои биологические родители сделали то, что они сделали. Кланяюсь этой женщине, которая не просто выбросила меня в реку, а вышвырнула из отвратительной системы. Многие члены моей биологической семьи сидели за убийства. Кто-то из детей мамашки зачат в тюрьме, кто-то там рожден. Я единственная, кто живет нормально. Я по-светлому называю себя выродок. Мне приемная мама дала шанс на нормальную жизнь. А если бы я осталась в первой семье, то я была бы уже конкретно в авторитете.
Мой дар божий — это мой характер. Меня в какую среду ни закинь, я буду лучшей.
Я во дворе выросла, где курят, пьют и плохо себя ведут. После был детдом. Оттуда вылетаешь и вообще ничего не понимаешь, не помнишь, как тебя зовут. Я до 25 лет сражалась со своими плохими качествами. Я не говорю, что я сейчас идеальная и хожу по струночке. Вовсе нет, я обычный человек. Все в моей жизни есть. У меня только один выбор: что мне сейчас можно, а что нельзя.
Так вот… Жила я много лет и не тужила, потом нашла биологическую мать. Но от встречи с ней был такой же эффект, как если бы, к примеру, незнакомый мужчина сказал мне: «Я твой отец». И что? Молодец! В нормальной семье формируется фундамент взаимоотношения матери и ребенка. Мама не спит ночами, переживает, когда режутся зубы, в школу идет ребенок, опять переживания.
У меня в жизни ничего такого не происходило. У нас не было эмоциональной связи. Моя приемная мама, с которой я прожила 9 лет, в меня вложила намного больше. Правда, потом она меня все же отдала обратно… У меня был трудный подростковый возраст. Влюбилась, думала, что меня никто не понимает, дома жить не хотела.
К тому же «добрые» люди шепнули, что я приемная. Я этого не знала. Несколько лет я писала письма из детдома абстрактной бабушке, рассказывала про свою жизнь. А потом за мной приехали. Что я должна была подумать? Конечно, я решила, что это моя настоящая мама…
И после многочисленных моих бунтов мама поставила условие: или живешь нормально в семье, или возвращаешься в детдом. Я просто замолчала. Прошла комиссия, меня отконвоировали обратно. Именно отконвоировали, чтобы довезти живой.
Passion.ru: Как это грустно.
Оксана Кошелева: Это не грустно. Все она сделала правильно, отправила меня во взрослую жизнь, чтобы я благополучно росла и развивалась самостоятельно.
Я единственная из кровной семьи, кто не пошел по ужасному пути. И сейчас, оборачиваясь назад на свою беспорядочную жизнь в юности, рада, что у меня не было детей. Иначе, если бы я начала рожать, то тоже бы не остановилась, как все в той семье. Они плодятся с огромной скоростью, я теряюсь в цифрах.
С таким генофондом мне не следует иметь детей. Боюсь стать матерью человека, который может убить другого человека.
Фото: Фото из личного архива Оксаны Кошелевой
Passion.ru: А зачем вы себя так изначально программируете?
Оксана Кошелева: Я не программирую. Я, возможно, просто нашла причину совсем отказаться от этой идеи, если говорить честно. У меня было желание родить. Но не повстречался мне мужчина, который бы все выдержал и сказал: «Несмотря ни на что, давай жить вместе и рожать». Плюс ко всему эта тема с биологическими родителями.
Но я ни отчего не зарекаюсь. Все в жизни меняется. Думаю, раз в моей жизни столько всего интересного происходит, то и тут может случиться все что угодно.
Passion.ru: О чем мечтаете сейчас?
Оксана Кошелева: У меня много желаний. Хочу открыть центр по развитию тяжелоатлетических видов спорта для детей. Заниматься они там будут бесплатно. Проект уже есть, смету тоже просчитывали. Но много всего изменилось. Я попрошу президента о поддержке. Недавно я общалась с Владимиром Путиным во время телемоста, где отчитывались о развитии регионов. Я ему помахала рукой. Хотела сказать многое, но сдержалась. Понимала серьезность момента.
Уверена, что наша встреча еще состоится. Хотелось бы получить грант на развитие проекта. Знаете, 10 лет назад я была уверена, что познакомлюсь с президентом, но не знала, когда и как. И это произошло.
Другие мечты более приземленные. Я хочу большую квартиру в Москве. Сейчас я живу в маленькой съемной. Квартира моей мечты похожа на спортзал: открытое пространство без дверей. Хотя в туалете придется все же оставить. Вдруг гости придут.
Хочу, чтобы мой благотворительный фонд работал на территории всей страны, а возможно, и за рубежом, чтобы я могла помогать многим детдомовским. Хочу, чтобы они могли поступать в учебные заведения, о которых мечтают.
Хочу познакомиться с Ксенией Собчак и выпить с ней зеленого чая. Но все, у кого она берет интервью, такие крутые.
Passion.ru: А чем вы не крутая? Вы круче всех крутых.
Оксана Кошелева: Сейчас на волне всякие фрики, к которым все бегут. А я стараюсь не скатиться в такое слабоумие. Но главное, чтобы и мне корона не давила на уши, а то начинаю плохо слышать людей, которые мне твердят: «Оксана, ты простой человек».
Фото: Фото из личного архива Оксаны Кошелевой
Passion.ru: Какие у вас сейчас отношения с приемной мамой?
Оксана Кошелева: Отличные. Я долго с ней не общалась. Но все же сделала первый шаг, и отношения стали налаживаться. Правда, потом я на нее обиделась. Приехала в гости, чтобы помочь. Она отказалась от любой помощи, сказывается и гордость, и характер советского педагога.
Но потом я заболела коронавирусом. Переносила его тяжело. Мечтала быстрее умереть, чтобы все наконец-таки закончилось… И на смертном, так сказать, одре подумала, что хочу услышать мамин голос. И как только смогла держать телефон, позвонила ей. Попросила прощения за все. Она моя настоящая мама, она сделала для меня все, что должна была сделать биологическая.
Прикольная у меня судьба, да? Когда-нибудь я обязательно напишу книгу, где все расскажу…
Фото и видео: личный архив Оксаны Кошелевой, youtube-канал «Красный квадрат», пресс-служба телеканала НТВ
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