Самая сильная в мире женщина Оксана Кошелева: «Мужчины не понимают, как со мной сложно. Все ломаются»

4 сентября на телеканале «НТВ» состоится премьера экстрим-шоу «Фактор страха». В одном из выпусков бороться с фобиями будет и наша героиня. Оксана Кошелева сразу согласилась на предложение стать участницей проекта, но даже она, непревзойденная рекордсменка, не ожидала, с какими трудностями ей придется столкнуться.

Passion.ru: Оксана, вам интересно было сниматься?

Оксана Кошелева: Я не раздумывала ни минуты, когда позвали в проект. Но, похоже, я там не на шутку всех перепугала. Один из моих конкурсов довел меня до паники. Я реально думала, что умру. Участников помещали в огромный куб, на полу которого лежал лед высотой чуть выше щиколотки. И под ним нужно было найти крышки разных диаметров для отверстий сверху, из которых лилась ледяная вода.

Я чуть с ума не сошла во время этого испытания. Руки сразу замерзли — не могла ими шевелить. Поэтому крышки пыталась отыскать, двигая лед ногами. Нам выдавали обувь для подводного плавания, но я все равно порезалась. В детстве меня пытались утопить — все страхи тянутся оттуда.

(Когда Оксана была совсем маленькой, от нее посреди реки пыталась избавиться собственная мать, убегавшая после убийства от преследования, — прим. ред.).

В кубе нельзя было находиться дольше трех минут. Если извне крикнули «Время!», то нужно выходить вне зависимости от результата.

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