31-летняя Ольга Бузова похвасталась новым титулом и показала фотографию топлес.

Пока бывший муж звезды «Дома-2» наслаждается тропическим отдыхом с новой невестой, Ольга Бузова хвастается новыми достижениями. «Читатели комсомольской правды признали меня самой сексуальной девушкой в стране в 2017 году», — сообщила она сегодня, опубликовав в своем блоге очень горячую фотографию.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 27, 2017 at 4:14 PST

Всего за Ольгу проголосовали 44.69 % читателей «Комсомолки». «Мне безумно приятно, хотя, конечно, главными своими достоинства я считаю совершенно другие черты», — отметила скромница, поблагодарив всех, кто отдал свои голоса за нее.

Ольга постоянно совершенствует свою красоту: уделяет время спорту, старается больше загорать, недавно обновила цвет волос.

Фото из Instagram Ольги Бузовой 1 / 2