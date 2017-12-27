31-летняя Ольга Бузова похвасталась новым титулом и показала фотографию топлес.

Пока бывший муж звезды «Дома-2» наслаждается тропическим отдыхом с новой невестой, Ольга Бузова хвастается новыми достижениями.

«Читатели комсомольской правды признали меня самой сексуальной девушкой в стране в 2017 году», — сообщила она сегодня, опубликовав в своем блоге очень горячую фотографию.

Всего за Ольгу проголосовали 44.69 % читателей «Комсомолки».

«Мне безумно приятно, хотя, конечно, главными своими достоинства я считаю совершенно другие черты», — отметила скромница, поблагодарив всех, кто отдал свои голоса за нее.

Ольга постоянно совершенствует свою красоту: уделяет время спорту, старается больше загорать, недавно обновила цвет волос.

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Фото из Instagram Ольги Бузовой

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А вам нравится новый образ звезды?

Фото: instagram