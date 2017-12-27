Поклонники Ольги Бузовой посмеиваются над романтическим путешествием пары.

Две недели назад Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отправились на Мальдивы. Во время долгожданного отдыха футболист сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Но фанаты Ольги Бузовой продолжают посмеиваться над парой.

Так, они отметили, что Анастасия старательно подобрала гардероб для этой поездки: во время прошлого отдыха в ОАЭ она удивила всех старым купальником. «В этот отпуск купальников набрала мама не горюй — это что бы не задалбывали», — пишут внимательные фолловеры.

Дмитрия Тарасова же они называют скрягой: вместо того чтобы лакомиться устрицами и омарами, влюбленные с упоением поедают вареную кукурузу. «Вы что в Феодосии на пляже», «Это вы в Анапе?», «Это Новосибирск. Набережная», «Как в Ялте!» — подшучивают хейтеры. «Она такая простая девченка», «Завидуйте молча! Прекрасная пара», — защищают поклонники.