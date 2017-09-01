Самая модная! Оксана Федорова получила престижную должность
Звание первой красавицы и карьера телеведущей — далеко не предел возможностей очаровательной брюнетки, Оксаны Федоровой. Победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» стала директором московского Музея Моды, передает информационное агентство «РИА-Новости» со ссылкой на слова руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского.
«Я в модной индустрии уже не первый год и очень переживаю за то, как развивается эта отрасль, за наших молодых дизайнеров. Музею Моды нужны преобразования, чтобы он не отставал от развития Москвы в культурном направлении… В итоге это должно вылиться в то, что Москва закрепит за собой статус новой модной столицы. Работать придется много. Для меня это интересно», — прокомментировала Федорова свое назначение.
Оксана предполагает начать с обмена опытом с уже существующими сотрудниками: женщина уверена, что у них накопилось немало идей по улучшению работы музея, коллекция которого насчитывает более двух тысяч экспонатов из России, Западной Европы и США и включает в себя платья, костюмы, головные уборы, аксессуары и обувь конца XIX — XX века. Цель Музея Моды — изучать и популяризировать моду в России, он работает в Москве с 2007 года и успел получить популярность у гостей.
Фото: globallookpress.com, instagram.com