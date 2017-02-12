Начиная с «беленькой из «ВиаГры»» и вплоть до сегодняшних дней Вера Брежнева была неразрывно связана с образом блондинки и безумно гордится этим. От длинных светлых локонов певица отказывается лишь ради участия в хорошем проекте и то, пряча волосы под париком.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Фев 12 2017 в 1:17 PST

Несколько часов назад Вера удивила многомиллионных поклонников резкой сменой имиджа. Артистка опубликовала в Instagram фото, на котором предстала с розовыми волосами, пишет портал WMJ.ru.

«Только никому», - подписала Брежнева.

Вполне вероятно, что необычный цвет получился благодаря различным фильтрам. Но и не исключено, что это отличная работа стилиста.

Фото: instagram.com