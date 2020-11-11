«Сама родить не смогу»: звезда Comedy Woman Мария Кравченко откровенно рассказала о тяжелой беременности

«У меня был жуткий токсикоз. Я могла есть только замороженную вишню и иногда гречку. Так продолжалось семь месяцев. Но я все равно набрала больше 20 килограммов. Я же от природы худенькая, врачи говорили, что, если плод будет больше трех килограммов, они не возьмутся за естественные роды», — рассказала Мария в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

После родов у Кравченко начались проблемы со здоровьем, а ее дочери врачи диагностировали порок мозга. «Ты понимаешь, что это такое? Это значит, что ребенок просто овощ. Но я-то понимала, что диагноз неправильный. Малышка была здорова. Я пошла к другому педиатру, и там мне сказали, что с девочкой все в порядке, просто недобор по весу», — вспомнила она.

После пережитых трудностей Мария призналась, что больше не готова к беременности и родам: «Я не верю людям, которые пишут, что беременность — это прекрасное состояние. Это ужас, кромешный ужас. Я не готова снова проходить все эти двенадцать кругов ада по врачам с ребенком. Сама я уже родить точно не смогу».

Напомним, что в марте 2015 года Мария Кравченко родила дочку от продюсера Константина Золотарева, которую назвали Викторией. Официально они не женаты.