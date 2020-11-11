«Сама родить не смогу»: звезда Comedy Woman Мария Кравченко откровенно рассказала о тяжелой беременности
Фото: Instagram Марии Кравченко
«У меня был жуткий токсикоз. Я могла есть только замороженную вишню и иногда гречку. Так продолжалось семь месяцев. Но я все равно набрала больше 20 килограммов. Я же от природы худенькая, врачи говорили, что, если плод будет больше трех килограммов, они не возьмутся за естественные роды», — рассказала Мария в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
После родов у Кравченко начались проблемы со здоровьем, а ее дочери врачи диагностировали порок мозга. «Ты понимаешь, что это такое? Это значит, что ребенок просто овощ. Но я-то понимала, что диагноз неправильный. Малышка была здорова. Я пошла к другому педиатру, и там мне сказали, что с девочкой все в порядке, просто недобор по весу», — вспомнила она.
После пережитых трудностей Мария призналась, что больше не готова к беременности и родам: «Я не верю людям, которые пишут, что беременность — это прекрасное состояние. Это ужас, кромешный ужас. Я не готова снова проходить все эти двенадцать кругов ада по врачам с ребенком. Сама я уже родить точно не смогу».
Напомним, что в марте 2015 года Мария Кравченко родила дочку от продюсера Константина Золотарева, которую назвали Викторией. Официально они не женаты.
«Куба — это такая страна, куда я бы сама ни за что не поехала, если бы не съемки в фильме. Несмотря на то что мы жили в пятизвездочном отеле, я всю ночь воевала с бельевыми клопами, которых не видно, но спать невозможно. И когда в 8 утра раздался стук в дверь, я была уверена, что это моя горничная. Открываю дверь, а там стоит Костя на одном колене с цветами и кольцом. Я сразу начинаю плакать, потому что в такой важный момент выгляжу не так, как хотела. Нам принесли дихлофос, а воспользоваться я им не могла, так как была беременна. Вот так вот мы последние три дня на Кубе и жили и спали в одной кровати: я, Костя и клопы», — поделилась она в откровенной беседе с редактором WMJ.ru).
Фото и видео: Instagram
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