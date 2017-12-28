Мария Кравченко расплакалась от обиды, когда получила предложение руки и сердца.

Предложение руки и сердца может стать самым романтичным днем в жизни пары, а может оказаться грустным или смешным. Для звезды Comedy Woman Марии Кравченко и телепродюсера Константина Золотарева «их день» точно стал одним из самых запоминающихся.

«Куба — это такая страна, куда я бы сама ни за что не поехала, если бы не съемки в фильме. Несмотря на то, что мы жили в пятизвездочном отеле, я всю ночь воевала с бельевыми клопами, которых не видно, но спать невозможно. И когда в 8 утра раздался стук в дверь, я была уверена, что это моя горничная. Открываю дверь, а там стоит Костя на одном колене с цветами и кольцом. Я сразу начинаю плакать, потому что в такой важный момент выгляжу не так, как хотела. Нам принесли дихлофос, а воспользоваться я им не могла, так как была беременна. Вот так вот мы последние три дня на Кубе и жили, и спали в одной кровати: я, Костя и клопы», — поделилась она в откровенной беседе с редактором WMJ.ru.

Несмотря на курьезную ситуацию в самом начале семейной жизни, у пары все сложилось хорошо. Они вместе воспитывают дочь, которую назвали Викторией, и выглядят абсолютно счастливыми.