Сама по себе: Лера Кудрявцева прокомментировала расставание с мужем
«Лера Кудрявцева рассталась с мужем» — такими заголовками пестрят сегодня главные страницы интернет-СМИ. В последние дни телеведущая демонстрирует фотографии с отдыха, тогда как ее супруг находится вдали от нее. Подлил масла в огонь инсайдер: «Действительно у Леры серьезные проблемы, они с Игорем расстались, но все надеются на примирение. Отпуск впервые они провели раздельно. Она очень переживает», — цитирует издание «Телепрограмма».
Узнав об этом переполохе, Лера поспешила заверить окружающих, что все в порядке. «Игорь был на сборах и сейчас в Нижнем Новгороде на играх. Играет он в Уфе, поэтому и странные слухи. Переслала сообщение мужу, он не понимает, что происходит», — прокомментировала она слухи в разговоре со «СтарХитом».
Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)
«В моем "Инстаграме" нет наших совместных фотографий, вот народ и подумал. Все ждут развода…», — пояснила она.
Действительно, далеко не все могут поверить, что серьезная разница в возрасте и отсутствие детей может устраивать молодого спутника Кудрявцевой, поэтому каждое неосторожное высказывание неизменно провоцирует новую волну разговоров о расставании 46-летней телеведущей Леры Кудрявцевой и 29-летнего хоккеиста Игоря Макарова.
Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)
Фото: instagram.com, globallookpress.com