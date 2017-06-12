46-летняя телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, почему отдыхает одна

«Лера Кудрявцева рассталась с мужем» — такими заголовками пестрят сегодня главные страницы интернет-СМИ. В последние дни телеведущая демонстрирует фотографии с отдыха, тогда как ее супруг находится вдали от нее. Подлил масла в огонь инсайдер: «Действительно у Леры серьезные проблемы, они с Игорем расстались, но все надеются на примирение. Отпуск впервые они провели раздельно. Она очень переживает», — цитирует издание «Телепрограмма».

Узнав об этом переполохе, Лера поспешила заверить окружающих, что все в порядке. «Игорь был на сборах и сейчас в Нижнем Новгороде на играх. Играет он в Уфе, поэтому и странные слухи. Переслала сообщение мужу, он не понимает, что происходит», — прокомментировала она слухи в разговоре со «СтарХитом».