Ведущая похвасталась изящной фигурой

Поклонники Леры Кудрявцевой не перестают удивляться тому, как молодо она выглядит в свои 46 лет. Ведущая «Секрета на миллион» может дать фору любой молодой красотке — и доказывает это, публикуя фото в соблазнительных нарядах.

Сегодня же звезда решила вновь порадовать фанатов и поделилась снимком, на котором предстала в голубом купальнике, демонстрируя бесконечные ноги и осиную талию.