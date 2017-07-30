Ведущая похвасталась изящной фигурой

Поклонники Леры Кудрявцевой не перестают удивляться тому, как молодо она выглядит в свои 46 лет. Ведущая «Секрета на миллион» может дать фору любой молодой красотке — и доказывает это, публикуя фото в соблазнительных нарядах.

Сегодня же звезда решила вновь порадовать фанатов и поделилась снимком, на котором предстала в голубом купальнике, демонстрируя бесконечные ноги и осиную талию.

«Очень, очень стройная», «Красоточка Лерочка», «Такая фигура у Леры! Обзавидоваться можно!», «Лера и вправду роскошная женщина», «Господи как я ей восхищаюсь», «В чем секрет вашей красоты?», — написали восхищенные поклонники.

Фото: instagram