Сама нежность: звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро впечатлила Сеть образом в платье телесного цвета

«Принцесса», «Красавица 🔥🔥🔥», «Самая красивая женщина», «Платье волшебное😍», «Всё краше, всё желаннее», «Великолепная», — засыпали певицу комплиментами (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Напомним, на днях стало известно, что Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Все началось с шутки. Чуть больше года назад в эфире шоу Ивана Урганта певица, рассказывая о своей любви к России, обратилась к Владимиру Путину с просьбой «дать добро» на российское гражданство. И вот — она ждет официальный ответ от государственных органов. «Я начала процедуру в посольстве России здесь, в Аргентине. Однажды я пошла в посольство по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», — рассказала певица в беседе с корреспондентом ТАСС.