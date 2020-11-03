«Сама нежность»: Екатерина Варнава в прозрачном кружевном платье очаровала поклонников

Поклонники и друзья Екатерины оценили ее эффектный образ. «Сама нежность», «Роскошная!!! Просто разрыв!!!», «Омг! Какая ты красивая, нежная, стройная! Восторг», «Как вам идет этот образ», «Катя, dы здесь чисто Паночка из "Вия"!!! Очень красиво!!!», «Очень нежно!», «Шикарная девушка!», «Какая красота, Снежная королева!!!», «Потрясающе нежно», «Воздушная», «Какая же нежная)))) умничка, шикарно выглядишь», «Образ нежный, элегантный и такой воздушный! Красотка!», «Н-нежная нежность, З-зефирная зефирность. Вам очень идет такой образ», «Какая нежная красота», «Нимфа», «Катя, как приятно на вас смотреть, такая нежная, женственная», «Катя, ты совсем как куколка», «Нежная, милая, робкая, это другая Катерина! Для меня открытие, ты еще та штучка!», «Красивая», — пишут они в комментариях.