«Сама нежность»: Екатерина Варнава в прозрачном кружевном платье очаровала поклонников
Фото: Instagram Екатерины Варнавы
Екатерина Варнава опубликовала фотографии, на которых позирует в прозрачном кружевном платье нежного кремового оттенка. «Обозначили женщину. Уловили изысканную красоту», — подписала она снимки.
Поклонники и друзья Екатерины оценили ее эффектный образ. «Сама нежность», «Роскошная!!! Просто разрыв!!!», «Омг! Какая ты красивая, нежная, стройная! Восторг», «Как вам идет этот образ», «Катя, dы здесь чисто Паночка из "Вия"!!! Очень красиво!!!», «Очень нежно!», «Шикарная девушка!», «Какая красота, Снежная королева!!!», «Потрясающе нежно», «Воздушная», «Какая же нежная)))) умничка, шикарно выглядишь», «Образ нежный, элегантный и такой воздушный! Красотка!», «Н-нежная нежность, З-зефирная зефирность. Вам очень идет такой образ», «Какая нежная красота», «Нимфа», «Катя, как приятно на вас смотреть, такая нежная, женственная», «Катя, ты совсем как куколка», «Нежная, милая, робкая, это другая Катерина! Для меня открытие, ты еще та штучка!», «Красивая», — пишут они в комментариях.
Напомним, что недавно Екатерина Варнава перестала скрывать свой роман с модным московским режиссером Александром Молочниковым. Они официально подтвердила свои отношения, появившись на красной дорожке «Кинотавра» на премьере его фильма «Скажи ей». Ранее Екатерина призналась, что ее сердце несвободно. Тогда 35-летняя звезда Comedy Woman участвовала в шоу «Танцы со звездами» и рассказала, что нашла любимого мужчину в проекте, но имя его не рассекретила. Тогда появились слухи, что ее новым избранником стал 28-летний Молочников.
Фото и видео: Instagram
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