Сама нежность! «Беременная» Дженнифер Лопес показала фото с мамой
Недавнее фото слегка располневшей Дженнифер Лопес вызвало волну сообщений о беременности 48-летней певицы. Поклонники и представители СМИ заметили, что некогда осиная талия звезды превратилась в «спасательный круг», и сделали соответствующие выводы.
Сама Дженнифер не комментирует эти предположения, вместо этого она проводит время с родными и близкими. Сегодня артистка опубликовала фото со своей мамой. «Я и моя красивая мамочка», — написала она.
Родители Дженнифер Лопес были эмигрантами из Пуэрто-Рико. Папа работал программистом, мама — воспитательницей в детском саду. Такая же моложавая, как и ее дочь, мама певицы буквально светится счастьем. Кто знает, может быть, она вскоре еще раз станет бабушкой, и уже знает об этом? Мы же можем только предполагать.
Фото: instagram.com