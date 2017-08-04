СМИ обсуждают причины полноты Дженнифер Лопес

Сама Дженнифер не комментирует эти предположения, вместо этого она проводит время с родными и близкими. Сегодня артистка опубликовала фото со своей мамой. «Я и моя красивая мамочка», — написала она.

Родители Дженнифер Лопес были эмигрантами из Пуэрто-Рико. Папа работал программистом, мама — воспитательницей в детском саду. Такая же моложавая, как и ее дочь, мама певицы буквально светится счастьем. Кто знает, может быть, она вскоре еще раз станет бабушкой, и уже знает об этом? Мы же можем только предполагать.

Фото: instagram.com