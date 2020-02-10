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«Сама красивая семья»: Юлия Барановская с детьми снялась для обложки нового глянца

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Барановская с сыновьями и дочерью

Фото: Instagram

Телеведущая опубликовала фотографию в Instagram и собрала сотни восторженных комментариев подписчиков.

Юлия Барановская поделилась с подписчиками радостью: она с детьми украсила обложку нового глянцевого издания про детей. Во время фотосессии для телеведущей, ее сыновей и дочери выбрали уютную, но стильную одежду приятных белого и кофейных оттенков.

Красивая Юлия Барановская на фотосессии

«Поговорили про семейные ценности, традиции и безусловную любовь в первом выпуске детского журнала TooMuch», — рассказала Юлия об участии в проекте.

Подписчики Юлии Барановской отметили, что вся ее семья невероятная и красива. Телеведущую и ее детей — Артема, Яну и Арсения усыпали комплиментами.

«Юля, какая вы хорошая! Вам так повезло: вы сказочно богатая красивая молодая женщина. Ваше богатство на этой фотографии. Дай Бог вам и вашим близким всего самого доброго», «Какое теплое фото», «Какие красивые воспитанные дети. Какая гордость! Мама — слов. Чистый респект!», «Сказать, что я вами восхищаюсь, ничего не сказать», «У вас очень красивые детки», «Какая милота, Юлечка, у вас растет. И вы милашечка», — написали телеведущей в комментариях.

Напомним, детей Юлия Барановская родила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным. Их отношения длились 10 лет, а после он бросил беременную Юлию и ушел к любовнице Алисе Казьминой, на которой вскоре женился. Однако их брак продержался меньше трех лет. Сейчас экс-супруги выясняют отношения и делят жилплощадь.

Фото и видео: Instagram

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