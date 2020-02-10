«Сама красивая семья»: Юлия Барановская с детьми снялась для обложки нового глянца

Подписчики Юлии Барановской отметили, что вся ее семья невероятная и красива. Телеведущую и ее детей — Артема, Яну и Арсения усыпали комплиментами.

«Юля, какая вы хорошая! Вам так повезло: вы сказочно богатая красивая молодая женщина. Ваше богатство на этой фотографии. Дай Бог вам и вашим близким всего самого доброго», «Какое теплое фото», «Какие красивые воспитанные дети. Какая гордость! Мама — слов. Чистый респект!», «Сказать, что я вами восхищаюсь, ничего не сказать», «У вас очень красивые детки», «Какая милота, Юлечка, у вас растет. И вы милашечка», — написали телеведущей в комментариях.

Напомним, детей Юлия Барановская родила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным. Их отношения длились 10 лет, а после он бросил беременную Юлию и ушел к любовнице Алисе Казьминой, на которой вскоре женился. Однако их брак продержался меньше трех лет. Сейчас экс-супруги выясняют отношения и делят жилплощадь.