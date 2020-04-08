50-летний Стас Михайлов попал в больницу с симптомами коронавируса

Долгое время популярный певец Стас Михайлов не выходил на связь с поклонниками. Оказывается, артист лежал в больнице. Попал он туда с симптомами, похожими на бронхит, отсутствием чувствительности к запахам и вкусов, повышенной чувствительностью в теле, ломотой в пояснице — пытался лечиться дома, но лекарства не сбивали температуру, как бывает при коронавирусе.

«Приехал на компьютерную томографию легких. Меня обследовали и обнаружили двустороннее воспаление, положили в Лапино — некоторое время я провел в больнице. Лечили и антибиотиками, и противовирусными препаратами. Терапию начинают сразу, пока еще ждут результаты тестов на коронавурис. Важно время — не тяните по 10 дней», — рассказал артист «СтарХиту».

К счастью, болезнь отступила, и теперь Стас находится дома на карантине.

«Удивительно, кашля не было вообще. Пневмония может передаваться воздушно-капельным путем, и, скорее всего, я заразился именно так», — рассказал он.

Тесты на коронавирус, которые провели врачи, оказались отрицательными.