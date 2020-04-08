50-летний Стас Михайлов попал в больницу с симптомами коронавируса
Долгое время популярный певец Стас Михайлов не выходил на связь с поклонниками. Оказывается, артист лежал в больнице. Попал он туда с симптомами, похожими на бронхит, отсутствием чувствительности к запахам и вкусов, повышенной чувствительностью в теле, ломотой в пояснице — пытался лечиться дома, но лекарства не сбивали температуру, как бывает при коронавирусе.
«Приехал на компьютерную томографию легких. Меня обследовали и обнаружили двустороннее воспаление, положили в Лапино — некоторое время я провел в больнице. Лечили и антибиотиками, и противовирусными препаратами. Терапию начинают сразу, пока еще ждут результаты тестов на коронавурис. Важно время — не тяните по 10 дней», — рассказал артист «СтарХиту».
К счастью, болезнь отступила, и теперь Стас находится дома на карантине.
«Удивительно, кашля не было вообще. Пневмония может передаваться воздушно-капельным путем, и, скорее всего, я заразился именно так», — рассказал он.
Тесты на коронавирус, которые провели врачи, оказались отрицательными.
Фото: Globallookpress
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