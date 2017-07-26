Сальма Хайек о своей внешности: «Мне 50, я замужем. Зачем мне выглядеть хорошо?»
Когда мы слышим имя Сальмы Хайек, мы неизменно представляет ее фигуру — «песочные часы». Тонкая талия, соблазнительные бедра, высокая грудь. А еще — ухоженные волосы и огонек в глазах. На днях голливудская актриса шокировала редактора модного журнала признанием: «Мне 50, я замужем. Зачем мне выглядеть хорошо?»
Супруг актрисы, 55-летний бизнесмен Франсуа-Анри Пино, любит ее такой, какая она есть.
«Когда я укладываю волосы, он спрашивает, зачем я это делаю, ведь мне так идут кудряшки», — улыбается она. Возлюбленный уверен: прическа отражает ее «электрический» характер. Когда Сальма решила носить розовые волосы, мужчина тактично промолчал.
Он обожает ее фигуру, да и сама Сальма от нее без ума. «Люблю понятие "пышный", прямые линии выглядят скучно. Но иногда мне все-таки хочется, чтобы изгибы не выпирали в некоторых местах», — шутит актриса, никогда не любившая интенсивно заниматься спортом.
Секрет потрясающей внешности актрисы в том, что она все-таки не считает, что нужно прекращать следить за собой с возрастом. «Мне 50 и у меня есть мужчина. Но я же не хочу потерять его», — улыбается она.
Фото: globallookpress.com