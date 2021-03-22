Сафронов признался, как лечится от рака — «Постоянное головокружение, тошнота»

Звезда признался, что обошел много клиник и не сразу нашел своего доктора. Сафронов считает, что онкология — просто экзамен, который надо сдать. «Я не стал ложиться в больницу. Просто хожу на процедуры», — добавил он в эфире программы «Звезды сошлись» на канале «НТВ».

Сафронов удивлен тому, что ни один экстрасенс, с которым он работал, не предупредил его о рисках для здоровья. Выявить диагноз удалось только после того, как появились тяжелые симптомы.

Ранее одна из участниц шоу Алина Вердиш записала ролик с заявлением о том, что Сафронов подсказывал экстрасенсам правильные ответы за деньги. По ее словам, ведущий обещал провести ее в финал проекта за 600 тысяч рублей, но не сдержал слово. После этого руководство «ТНТ» отстранило Сафронова от работы на шоу.