Сафронов признался, как лечится от рака — «Постоянное головокружение, тошнота»
Фото: instagram.com/safronov_sergey
Иллюзионист узнал о своем тяжелом диагнозе во время прохождения обычного медицинского осмотра. Анализы подтвердили, что у фокусника рак лимфатической системы.
Как уточнил Сафронов, дрессировщик Эдгард Запашный позвонил и долго ругался, что узнал о раке Сафронова из новостей, а не из его уст лично. «Я прошел уже четыре сеанса химиотерапии. Сейчас я буду делать ПКТ — послекурсовая терапия. Будет понятно, усиливать лечение или нет. У меня постоянное головокружение, тошнота», — подчеркнул он.
Звезда признался, что обошел много клиник и не сразу нашел своего доктора. Сафронов считает, что онкология — просто экзамен, который надо сдать. «Я не стал ложиться в больницу. Просто хожу на процедуры», — добавил он в эфире программы «Звезды сошлись» на канале «НТВ».
Сафронов удивлен тому, что ни один экстрасенс, с которым он работал, не предупредил его о рисках для здоровья. Выявить диагноз удалось только после того, как появились тяжелые симптомы.
Ранее одна из участниц шоу Алина Вердиш записала ролик с заявлением о том, что Сафронов подсказывал экстрасенсам правильные ответы за деньги. По ее словам, ведущий обещал провести ее в финал проекта за 600 тысяч рублей, но не сдержал слово. После этого руководство «ТНТ» отстранило Сафронова от работы на шоу.
Фото: Instagram/@safronov_sergey
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