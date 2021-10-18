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Садальский рассказал, во сколько обошелся полет Пересильд в космос

Съемочная группа художественного фильма «Вызов» благополучно вернулась на Землю спустя 12 дней нахождения на орбите. Российский актер Стас Садальский раскритиковал полет исполнительницы главной роли в картине Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС за привлечение огромного количества внимания к этому событию, а также раскрыл сумму, потраченную на отправку звезд в космос.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

«Кстати, полет двух человек в космос на "Союзе" — это 50х2=100 миллионов долларов (более семи миллиардов рублей). Эта сумма уже включена в расходную смету фильма. Ну, и для кого этот цирк с медведями? Пойдете смотреть этот фильм? Я — нет», — написал артист в своем Instgaram.

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Садальский считает, что в эру современных технологий вполне можно было обойтись качественными спецэффектами, которые стоили бы продюсерам картины в разы дешевле. А организаторы полета пустили пыль в глаза зрителям и потратили баснословную сумму денег: «Понятно, что при современном развитии спецэффектов все то, зачем летали на МКС Шипенко/Пересильд, можно прекрасно и дешево снять в павильоне и дорисовать на компьютере. Этот кинополет оказался медвежьей услугой».

Напомним, что «Вызов» станет первым в мире художественным фильмом, часть которого снималась в открытом космосе. Сюжет ленты рассказывает о девушке-враче, которой предстоит отправиться на орбиту ради спасения космонавта. Юлия Пересильд и Клим Шипенко провели на борту МКС 12 дней.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press, East News