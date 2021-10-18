Садальский рассказал, во сколько обошелся полет Пересильд в космос

Садальский считает, что в эру современных технологий вполне можно было обойтись качественными спецэффектами, которые стоили бы продюсерам картины в разы дешевле. А организаторы полета пустили пыль в глаза зрителям и потратили баснословную сумму денег: «Понятно, что при современном развитии спецэффектов все то, зачем летали на МКС Шипенко/Пересильд, можно прекрасно и дешево снять в павильоне и дорисовать на компьютере. Этот кинополет оказался медвежьей услугой».

Напомним, что «Вызов» станет первым в мире художественным фильмом, часть которого снималась в открытом космосе. Сюжет ленты рассказывает о девушке-враче, которой предстоит отправиться на орбиту ради спасения космонавта. Юлия Пересильд и Клим Шипенко провели на борту МКС 12 дней.