С шоумена Ильи Соболева в суде потребовали 84 млн рублей
Как уточнил комик, в рамках программы «Можно ваш телефончик?» в 2019 году он взял телефон у мужчины и записал голосовое сообщение. Он отправил его случайному контакту из телефонной книги. При этом в аудиозаписи была непристойная шутка: комик «раскрыл» нетрадиционную ориентацию адресата. Сообщение получил юрист из Тольятти по имени Леонид. Он не оценил юмор Соболева и подал на него в суд. Истец потребовал выплатить ему 84 миллиона рублей за оскорбление.
Комик, музыкант, телеведущий и шоумен Илья Соболев известен как резидент Comedy Club и участник комик-трио «Иванов, Смирнов, Соболев», он — экс-участник дуэта «Красивые», победитель программы «Смех без правил».
Ранее оперная певица Мария Максакова обратилась в полицию с просьбой проверить действия своего экс-возлюбленного Владимира Тюрина на нарушение статьи УК РФ о занятии высшего положения в криминальном мире.
Она направила заявление правоохранительным органам 21 апреля, письмо адресовано главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. По словам Максаковой, поводом для обращения стала программа на YouTube о «ворах в законе», одним из героев которой стал Тюрин. Оперная певица просит полицию подтвердить факты, изложенные в фильме. По ее словам, то, что Тюрин имеет «воровской статус», — общеизвестный факт.
Фото: Instagram/@sobolev_tut
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