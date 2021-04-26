С шоумена Ильи Соболева в суде потребовали 84 млн рублей

Как уточнил комик, в рамках программы «Можно ваш телефончик?» в 2019 году он взял телефон у мужчины и записал голосовое сообщение. Он отправил его случайному контакту из телефонной книги. При этом в аудиозаписи была непристойная шутка: комик «раскрыл» нетрадиционную ориентацию адресата. Сообщение получил юрист из Тольятти по имени Леонид. Он не оценил юмор Соболева и подал на него в суд. Истец потребовал выплатить ему 84 миллиона рублей за оскорбление.

Комик, музыкант, телеведущий и шоумен Илья Соболев известен как резидент Comedy Club и участник комик-трио «Иванов, Смирнов, Соболев», он — экс-участник дуэта «Красивые», победитель программы «Смех без правил».