Мария Максакова боится бывшего возлюбленного и написала заявление в полицию

«Я опасаюсь физического устранения. Мотивом для этого является желание Тюрина завладеть моей квартирой на Пресненской набережной. Я действительно боюсь его», - подчеркнула артистка. Как пишет «Коммерсант», речь идет о квартире площадью 274 квадратных метра, которую исполнительнице подарил отец.

Певица сослалась на статью 210.1 Уголовного кодекса («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Наказание по этой статье - 15 лет тюрьмы и штраф в размере пяти миллионов рублей. Адвокат Максаковой Вадим Багатурия добавил, что заявление певицы может стать поводом для начала расследования.

1 марта суд арестовал недвижимость артистки на Краснопресненской набережной, которую ей купил отец. Квартиру изъяли как вещественное доказательство по уголовному делу. В отношениях с криминальным авторитетом Тюриным Максакова родила двоих детей, сейчас они проживают в Москве с отцом. Третий сын, который родился в браке с Денисом Вороненковым (убит киллером в Киеве), живет с Марией Максаковой на Украине.

Дочь и сын оперной певицы подали на нее в суд, потребовав передать им квартиру на Краснопресненской набережной. Иск подан от имени несовершеннолетних Ильи и Людмилы Максаковых-Игенбергс. Вероятно, действиями детей руководит бывший муж певицы - Владимир Тюрин. Он будет представлять в процессе интересы дочери. Максакова отметила, что Тюрин хочет получить квартиру, несмотря ни на что, и пытается мешать певице во всех делах.