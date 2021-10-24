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С пучком и без мэйкапа: 43-летняя Ирина Пегова поделилась честным селфи

Звезда сериалов «Пищеблок» и «Домашний арест» и ведущая танцевального шоу «Dance революция» Ирина Пегова продемонстрировала, как выглядит без косметики. Смелым фото, на котором она предстала не только без мэйкапа, но и без укладки, актриса поделилась в соцсетях.
С пучком и без мэйкапа: 43-летняя Ирина Пегова поделилась честным селфи

Актриса Ирина Пегова в последние годы снимается во множестве фильмов и сериалов, успевая появляться и на телевидении. Этим летом она вела шоу «Dance революция» на Первом канале, а до этого участвовала в «Ледниковом периоде». Несмотря на восстребованность, 43-летняя звезда не боится делиться снимками, демонстрирующими, как она выглядит до нанесения макияжа. Недавно Ирина поделилась одним из таких снимков, представ с собранными в пучок волосами и без мэйкапа.

При этом звезда сериала «Домашний арест» и предстоящего фильма «Свингеры» не является противницей косметики. Ирина Пегова часто появляется на светских мероприятиях в элегантных, но ярких образах.

Подписчики, впрочем, оценили этот шаг и отметили естественную красоту актрисы, оставив ей множество комплиментов в соцсети.

Ранее Ирина Пегова высказалась о том, выйдет ли она снова замуж. Актриса была супругой актера Дмитрия Орлова, от которого у нее есть 15-летняя дочь, но в 2011 году пара развелась.

Фото и видео: @pegovairina/Instagram