С пучком и без мэйкапа: 43-летняя Ирина Пегова поделилась честным селфи

Актриса Ирина Пегова в последние годы снимается во множестве фильмов и сериалов, успевая появляться и на телевидении. Этим летом она вела шоу «Dance революция» на Первом канале, а до этого участвовала в «Ледниковом периоде». Несмотря на восстребованность, 43-летняя звезда не боится делиться снимками, демонстрирующими, как она выглядит до нанесения макияжа. Недавно Ирина поделилась одним из таких снимков, представ с собранными в пучок волосами и без мэйкапа.