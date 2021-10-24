С пучком и без мэйкапа: 43-летняя Ирина Пегова поделилась честным селфи
Актриса Ирина Пегова в последние годы снимается во множестве фильмов и сериалов, успевая появляться и на телевидении. Этим летом она вела шоу «Dance революция» на Первом канале, а до этого участвовала в «Ледниковом периоде». Несмотря на восстребованность, 43-летняя звезда не боится делиться снимками, демонстрирующими, как она выглядит до нанесения макияжа. Недавно Ирина поделилась одним из таких снимков, представ с собранными в пучок волосами и без мэйкапа.
При этом звезда сериала «Домашний арест» и предстоящего фильма «Свингеры» не является противницей косметики. Ирина Пегова часто появляется на светских мероприятиях в элегантных, но ярких образах.
Подписчики, впрочем, оценили этот шаг и отметили естественную красоту актрисы, оставив ей множество комплиментов в соцсети.
Ранее Ирина Пегова высказалась о том, выйдет ли она снова замуж. Актриса была супругой актера Дмитрия Орлова, от которого у нее есть 15-летняя дочь, но в 2011 году пара развелась.
Фото и видео: @pegovairina/Instagram