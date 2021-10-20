Ирина Пегова высказалась против брака: «У меня был негативный опыт»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @Pegovairina/Instagram
«У меня нет навязчивой идеи выйти замуж. Сложится, значит, сложится, не сложится — и не надо... На что официальная роспись повлияет? Мне кажется, после нее все, наоборот, усугубляется», — откровенно рассказала Пегова в интервью «7Дней».
Ирина уверена, что в жизни каждой женщины обязательно должен присутствовать любящий человек. Но актриса отметила, что возлюбленный необязательно должен всегда находиться рядом. Ощущение свободы должно присутствовать в жизни обоих.
Актриса никогда не испытывала чувства невзаимной и несчастной любви. Просто в отношениях проходили чувства.
Сейчас Пегова считает себя абсолютно счастливым человеком и пока не планирует снова связывать себя узами брака. «У меня просто был негативный опыт, ничего хорошего штамп мне не принес. Я не была свободна и не была счастлива. Зачем такая жизнь?», — добавила актриса.
В отношениях с бывшим мужем у Ирины родилась дочь Татьяна, которой исполнилось 15 лет. Пегова старается во всем поддерживать наследницу, особенно в любовных делах: «Меня радует и умиляет, что она со мной делится. А с первыми разочарованиями в любви ничего не сделаешь. Просто я ее выслушиваю, обнимаю, говорю какие-то слова поддержки».
Фото и видео: Instagram