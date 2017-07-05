«С понтами на частных самолетах»: Максим Галкин публично высмеял коллег
Юморист Максим Галкин обратился к звездам от лица Владимира Жириновского
В начале своей карьеры Максим Галкин полюбился публике своими пародиями на известных политиков. Сегодня 41-летний шоумен решил вспомнить славное прошлое и записал забавный видеоролик: «Жириновский жжет. Звездам с понтами на частных самолётах посвящается!»
В нем он предложил тем, кто читает рэп, кататься на троллейбусе, народным артистам — ездить на электричках, а гламурным дивам — ходить в церковь и замаливать грехи.
«Макс как всегда все супер! Как можно над тобой не смеяться», «Красавчик», «Надела платок, смыла краску и пошла молиться», — потешаются его подписчики в Instagram, количество которых недавно перевалило за миллион.
А вам нравятся пародии Максима?
Фото: instagram.com