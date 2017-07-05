Юморист Максим Галкин обратился к звездам от лица Владимира Жириновского

В начале своей карьеры Максим Галкин полюбился публике своими пародиями на известных политиков. Сегодня 41-летний шоумен решил вспомнить славное прошлое и записал забавный видеоролик: «Жириновский жжет. Звездам с понтами на частных самолётах посвящается!»

В нем он предложил тем, кто читает рэп, кататься на троллейбусе, народным артистам — ездить на электричках, а гламурным дивам — ходить в церковь и замаливать грехи.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Июл 5 2017 в 2:32 PDT