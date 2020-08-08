В веснушках и с пластырем на носу: Ксения Собчак выложила честное селфи
Фото: Global Look Press
Мастер провокаций Ксения Собчак организовала подписчикам своего аккаунта в Instagram нескучный выходной. Сотни комментариев всего за пару часов собрал пост с честным селфи 38-летней телеведущей, сделанный ей во время отдыха в Италии. Светская львица предстала перед аудиторией без макияжа, в солнечных очках, с кожей в веснушках и пластырем на носу. Кроме того Собчак не упустила шанс высмеять привычку инстадив «складывать губы «уточкой» и нарочито повторила этот прием.
Не каждый такое фото выставит. Респект!
— отметила одна из подписчиц, и ее поддержали. «Ксения очень смелая девушка, за это мы ее и любим!», «Когда женщина поистине любима, такое фото не проблема выставить», «Все обычно фотошопят, а это фото очень настоящее, живое», — прокомментировали снимок поклонники Собчак.
Не обошлось без едких замечаний. «А почему нос, как у орка?» — поинтересовался подписчик, удивленный слишком широкими ноздрями героини снимка. «Вас уже давно ничем не испортить», — оставила сомнительный комплимент другая поклонница. «Капец, Ксения Анатольевна, вы бесстрашная!» — отмечает другой комментатор.
Подписчиков Собчак в равной степени удивило наличие и количество веснушек на ее коже, а также тот факт, что сломанный нос еще не зажил. В целом у фото есть все шансы претендовать на звание самого обсуждаемого селфи года в российской части Instagram.
Фото: @xenia_sobchak/Instagram; Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, Kremlin Pool, Aleksey Bychkov/Global Look Press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!