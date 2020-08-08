В веснушках и с пластырем на носу: Ксения Собчак выложила честное селфи

— отметила одна из подписчиц, и ее поддержали. «Ксения очень смелая девушка, за это мы ее и любим!», «Когда женщина поистине любима, такое фото не проблема выставить», «Все обычно фотошопят, а это фото очень настоящее, живое», — прокомментировали снимок поклонники Собчак.

Не обошлось без едких замечаний. «А почему нос, как у орка?» — поинтересовался подписчик, удивленный слишком широкими ноздрями героини снимка. «Вас уже давно ничем не испортить», — оставила сомнительный комплимент другая поклонница. «Капец, Ксения Анатольевна, вы бесстрашная!» — отмечает другой комментатор.

Подписчиков Собчак в равной степени удивило наличие и количество веснушек на ее коже, а также тот факт, что сломанный нос еще не зажил. В целом у фото есть все шансы претендовать на звание самого обсуждаемого селфи года в российской части Instagram.