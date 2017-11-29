48-летней Эвелине Бледанс приписывают любовную связь с бизнесменом.

Скоро Новый Год — время загадывать желания и желать счастья близким. Вполне вероятно, что Эвелина Бледанс вступит в новую декаду с новым мужчиной. На одном из светских мероприятий компанию ей составил загадочный незнакомец.

Спутником Эвелины на «Super Мамы 2017» стал известный столичный галерист Сергей Демчев, директор галереи «Марс» в Москве. Эвелина и Сергей провели весь вечер за отдельным столиком, держались за руки, сообщила «Экспресс-газета».

Напомним, что примерно год назад Эвелина Бледанс рассталась с супругом Александром Семиным — отцом ее сына Семена. Она рассказала об этом несколько месяцев назад: ей было трудно признаться в этом даже себе. Пара смогла сохранить дружеские отношения ради ребенка.

Александр тоже уже нашел новую любовь, обсуждают светские сплетники. Эвелина отказалась давать комментарии по поводу их личной жизни.

Фото: globallookpress, instagram