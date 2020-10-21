«С этим мужчиной вы прекрасны»: Ксения Собчак показала милое и романтичное фото с мужем

«Константин Богомолов любит Достоевского. И любит с ним играть. Достоевский, судя по вчерашней премьере отвечает взаимностью. В советских собраниях сочинений Фёдора Михайловича вы не найдете главы про совращение маленькой девочки -глава это была вымарана вначале царской цензурой, потом советской. Теперь ,в современных изданиях публикуется эта «выпавшая» глава отдельно», — рассказывает Ксения.

«Вчера в барвихинском зале цензуры не было,но монтировщик закрыл занавес ДО финальной ,последней сцены спектакля. Проклятие вымаранной главы с Федора Михайловича по наследству перешло Константину Юрьевичу. Вот это я понимаю «коннект» режиссера с автором».

Подписчики Ксении очень тепло прокомментировали пост, и написали, что рядом с этим мужчиной Ксения выглядит действительно счастливой.

«С одним мужчиной вы выглядели тетушкой на Грушинском фестивале, а с этим - вы просто красотка!», «Фото просто суппееррррр, Вы очень красивая пара», «Залог любви "до гроба"- гордиться супругом, или супругой. Это мое мнение», «Все те, кто ставит классику, уже заслуживают огромного уважения!».