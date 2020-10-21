«С этим мужчиной вы прекрасны»: Ксения Собчак показала милое и романтичное фото с мужем
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/?hl=ru
Ксения Собчак восхитила своих подписчиков очень теплым фото со своим супругом Константином Богомоловым. Телеведущая пришла на премьеру спектакля любимого — «Бесы», чтобы поддержать его, а также поделилась интересным фактом о постановке.
«Константин Богомолов любит Достоевского. И любит с ним играть. Достоевский, судя по вчерашней премьере отвечает взаимностью. В советских собраниях сочинений Фёдора Михайловича вы не найдете главы про совращение маленькой девочки -глава это была вымарана вначале царской цензурой, потом советской. Теперь ,в современных изданиях публикуется эта «выпавшая» глава отдельно», — рассказывает Ксения.
«Вчера в барвихинском зале цензуры не было,но монтировщик закрыл занавес ДО финальной ,последней сцены спектакля. Проклятие вымаранной главы с Федора Михайловича по наследству перешло Константину Юрьевичу. Вот это я понимаю «коннект» режиссера с автором».
Подписчики Ксении очень тепло прокомментировали пост, и написали, что рядом с этим мужчиной Ксения выглядит действительно счастливой.
«С одним мужчиной вы выглядели тетушкой на Грушинском фестивале, а с этим - вы просто красотка!», «Фото просто суппееррррр, Вы очень красивая пара», «Залог любви "до гроба"- гордиться супругом, или супругой. Это мое мнение», «Все те, кто ставит классику, уже заслуживают огромного уважения!».
Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились в сентября прошлого года. Их роман начался в начале 2019 года, когда Ксения еще состояла в браке с Максимом Виторганом. Летом того же года они развелись.
Пара привлекла к себе огромное внимание благодаря необычной и громкой свадьбе — на бракосочетание пара прибыли в катафалке. Некоторые из поклонников журналистки и телеведущей возмутились таким поступком, однако большинству свежая идея пришлась по душе.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!