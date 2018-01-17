17 января Игорь Николаев отметил день рождения. Супруга певца Юлия Проскурякова не замедлила поздравить возлюбленного.

Сегодня певец и композитор Игорь Николаев принимает поздравления с днем рождения . Теплые слова артисту написали не только друзья и поклонники, но и, разумеется, родные. Одной из первых высказалась жена Игоря Юлия Проскурякова.

«С Днем рождения, любимый! Ты наше ВСЕ!!! Будь здоров, самое главное! А любовь, заботу, тепло и счастье мы тебе и так подарим», — написала Юлия, опубликовав яркий снимок мужа и добавив сердечки-«эмодзи».

Напомним, Игорь и Юлия поженились осенью 2010 года после нескольких лет романа. Два года назад у пары родилась дочь Вероника. У Николаева также есть дочь Юлия от первого брака.

Фото: Instagram