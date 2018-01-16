Малиновое вино, застеленное лепестками роз ложе, белые ночи, любовь до слез, танцы до упаду... Что и говорить, популярные артисты 80-х знали толк в жизни и умели сводить поклонниц с ума. Некоторые из них уже сошли с дистанции, а другие продолжают в том же духе.

Игорь Николаев

Игорь Николаев начинал карьеру клавишником в коллективе Аллы Пугачевой, писал песни для других артистов, а в 1986 году начал сольную карьеру. Особенно популярен Николаев стал в начале девяностых благодаря хиту «Дельфин и русалка», записанному с Наташей Королевой, и песне «Малиновое вино».

С тех пор Игорь Николаев выпустил более двадцати альбомов, а недавно показал, что готов завоевать новую аудиторию молодых поклонников. Вместе с командой «Вечернего Урганта» Николаев перепел трек-лидер по числу прослушиваний по версии «ВКонтакте» «Розовое вино» хип-хоп-исполнителей Элджея и Feduk. В ролике на песню Николаев парится в бане, изображает Элджея и смеется над своими знаменитыми усами, которые называет «смешными щикотушками».

Игорь Корнелюк

Смешной, полный и щекастый, с длинными кудрявыми волосами и в огромных очках, Игорь Корнелюк не соответствовал образу покорителя женских сердец (важная составляющая успеха любого артиста), зато смог завоевать аудиторию обаянием и незамысловатыми песнями со строчками «Дожди, дожди, дожди, я оставил любовь позади» и «Клево, живу я клево, спроси любого».

Корнелюк также написал около двух сотен популярных хитов для известных эстрадных исполнителей. В 2014 году певец был членом жюри в шоу «Один в один», правда, триумфального возвращения на сцену не случилось. Вот уже более десяти лет он живет вдали от шоу-бизнеса в частном доме в городе Сестрорецке, почетным гражданином которого является. Юрий Лоза

Юрий Лоза пел в ресторанах, играл в разных ансамблях, а настоящей звездой стал благодаря песне «Плот». Правда, ничего более популярного артист так и не исполнил, уже было пополнил ряды забытых звезд 80-х, но снова стал популярным после своего скандального высказывания. Пару лет назад в эфире программы «Соль» Юрий Лоза заявил, что «80% того, что спето Led Zeppelin, слушать невозможно, потому что это сыграно и спето плохо». Также досталось Rolling Stones и фронтмену группы Мику Джаггеру, который, по словам Лозы, «ни в одну ноту не попал ни разу». Слова Юрия Эдуардовича вызвали бурную реакцию общественности и СМИ, а журналисты начали обращаться к певцу за комментариями по самым разным темам, которые он охотно раздавал.

Вадим Казаченко

Экс-вокалист ВИА «Фестиваль» и группы «Фристайл» Вадим Казаченко выстрелил с хитом «Больно мне, больно!», который пронзительно исполнял на концертах, облачившись в эффектные шелковые шаровары.

Из небытия певец вернулся, приняв участие в популярном шоу «Один в один», в котором помимо прочих перевоплощался в Лолиту Милявскую и Ларису Долину. В последнее время Казаченко стал звездой таблоидов из-за своих запутанных отношений сразу с двумя супругами, которые в суде выясняют, кто же из них его настоящая жена. Владимир Кузьмин

Владимир Кузьмин стал очень популярным в середине 80-х, встретившись с главной звездой отечественной эстрады Аллой Пугачевой, с которой его связывали не только творческие, но и романтические отношения. Пугачева и Кузьмин вместе исполняли ставшую хитом песню Игоря Николаева «Две звезды», гастролировали и планировали выпускать совместный альбом... Но не сложилось.

Кузьмин вел жизнь настоящего крутого рокера, покорял поклонниц, крутил романы, злоупотреблял крепкими напитками, пытался покорить так манящий наших артистов запад и даже записал в Калифорнии два англоязычных альбома Dirty Sounds и Crazy about Rock-n-Roll. Остепенился артист, встретив свою нынешнюю супругу Екатерину. Недавно Кузьмин перезаписал свою знаменитую романтическую песню «Сибирские морозы» вместе с Эмином Агаларовым.

Евгений Осин

Евгений Осин создал собственную группу «Ночной колпак», играл в коллективах «Николай Коперник» и «Альянс» под эгидой Московской рок-лаборатории, руководил группой «Дед Мороз» в Центре Стаса Намина, пел в «Браво», а прославился в итоге благодаря хиту «Плачет девушка в автомате».

Вторая волна популярности накрыла Евгения Осина в прошлом году. Летом певец ушел из дома и не вернулся, после чего его сестра обратилась в полицию с заявлением о пропаже артиста. Нашли Осина в одном из центров лечения алкогольной зависимости, в который его отправили друзья. С тех пор артист борется с алкоголизмом и посещает различные ток-шоу.

Сергей Минаев

Большой поклонник Earth, Wind & Fire, Стиви Уандера, Queen, Boney M, The Police и других англоязычных популярных исполнителей, Сергей Минаев дебютировал на профессиональной сцене в 1987 году, исполнив пародию на Modern Talking. Славу и популярность ему принес альбом «Радио Абракадабра», в который вошли зарубежные танцевальные хиты, спетые с русскими текстами.

В 2013 году после долгого перерыва Сергей Минаев представил свой джазовый альбом «Джаст».

Александр Серов

Александр Серов был в 80-х секс-символом для многих женщин. Мало кто мог устоять перед экспрессивным Серовым, поющим про любовь на фоне горящего рояля и крепко сжимающим в объятиях популярную актрису Ирину Алферову в клипе на песню «Ты меня любишь». В других своих хитах певец предлагал не торопить ночь, любил до слез, обещал застелить лепестками роз ложе... В общем, умел взбудоражить поклонниц.

Серов по-прежнему регулярно выступает и принимает участие в различных сборных концертах. Артист, хотя и менее страстно, но все также поет про неземную любовь.

Виктор Салтыков

Солист групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб» Виктор Салтыков тоже умел произвести впечатление на девушек — носил модные джинсы, делал эффектные и модные в 80-х начесы, ярко красился и дерзко пел о школьницах, любви и белой ночи, в которую предлагал уйти вместе с ним.

В прошлом году Виктор Салтыков выступил в шоу «Фабрика звезд» вместе со своей дочерью Анной. Старшая дочь артиста от первого брака с певицей Ириной Салтыковой Алиса тоже пытается добиться успеха в музыкальной карьере. Сам Салтыков продолжает записывать новые альбомы, исполняя теперь более лирические композиции и ностальгируя по прошлому.