Ирена Понарошку показала трогательное фото со старшим сыном-грудничком

Ирена Понарошку показала очаровательное фото с сыном-грудничком. В подписи к фотографии она заявила, что к 29 годам уже успела сделать две главные вещи в своей жизни.

«К 29-ти годам я успела сделать две главные вещи в жизни: родить сына и купить iPhone. ⠀ 2011-й: первый сын и первый iPhone. Хороший был год. Жаль, что я его почти не помню. Потому что это существо спало только на ручках и только по 20 минут. Хорошо, что iCloud помнит, какое хорошенькое было существо, когда все же спало», пишет Понарошку.

Ирина добавляет, что прямо сейчас ей очень захотелось или кого-нибудь родить, или отрезать челку.

Подписчики сразу отреагировали и умилились трогательной фотографии. Они обсудили пост Понарошку – многие в шутку отметили, что предпочли бы кого-нибудь родить – по их мнению, отрезать челку – это слишком серьезный шаг.

На фотографии вместе с Иреной – ее старший сын Серафим. Всего у телеведущей два сына от российского диджея Александра Глухова – Серафим и Тео.

Когда Понарошку ждала второго ребенка, она очень надеялась, что будет девочка. Узнав, что у нее снова будет мальчик, Ирена, по ее собственным словам, плакала навзрыд три дня подряд.

Позже телеведущая признавалась, что после рождения Тео не променяла бы его ни на какую девочку.