С чистого листа: Михаил Шац покинул Москву после расставания с Татьяной Лазаревой
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Москве Михаил продил последние 25 лет, но сейчас решил сменить обстановку — и вернулся в Санкт-Петербург, где у него есть квартира: «Мише захотелось перебраться в родительскую квартиру, пожить там. Она находится в самом центре Питера, плюс вокруг такие места, с которыми связано много воспоминаний из детства», — рассказал приближенный артиста изданию StarHit.
Но полностью от московских проектов Шац, конечно, не отказывается: «В Москву Михаил планирует прилетать по работе, проекты никуда не делись», — дополнил он.
Что касается жизни бывшей супруги, Татьяны Лазаревой, она «полноценно осела в столице после того, как младшая дочь Антонина уехала учиться в Лондон. В Испании одной стало гораздо скучнее».
Решение расстаться Татьяна и Михаил приняли еще три года назад, причиной, как оказалось, стало нестабильное психическое состояние Лазаревой, ей пришлось пройти продолжительную терапию. После чего она решила развестись.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram