С чистого листа: Михаил Шац покинул Москву после расставания с Татьяной Лазаревой

Но полностью от московских проектов Шац, конечно, не отказывается: «В Москву Михаил планирует прилетать по работе, проекты никуда не делись», — дополнил он.

Что касается жизни бывшей супруги, Татьяны Лазаревой, она «полноценно осела в столице после того, как младшая дочь Антонина уехала учиться в Лондон. В Испании одной стало гораздо скучнее».

Решение расстаться Татьяна и Михаил приняли еще три года назад, причиной, как оказалось, стало нестабильное психическое состояние Лазаревой, ей пришлось пройти продолжительную терапию. После чего она решила развестись.